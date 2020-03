Coronavirus provoca cancelaciones en todo el mundo

Agencias

Ciudad de México.- La lista de cancelaciones de conciertos, cierres de museos y el aplazamiento de eventos multitudinarios en varios países sigue creciendo por el coronavirus. En Colombia, por ejemplo, el Movistar Arena pospuso las presentaciones de Alejandro Sanz, Raphael y Juanes, quienes tenían fechas programadas para distintos días de este mes.

El cantautor uruguayo Jorge Drexler se vio obligado a cancelar los recitales que presentaría en San José, Costa Rica, el 11y 12 de marzo por esta misma razón. Drexler optó por tocar en el recinto vacío mientras hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales para llevarle su música a sus seguidores.

La banda norteamericana My Chemical Romance también pospuso su gira de reencuentro por Japón debido a la creciente preocupación por la extensión de la enfermedad. En sus redes sociales anunciaron su decisión y remarcaron que trabajan en reprogramar los conciertos.

The Who se sumó a la lista al cancelar su gira por Reino Unido, a cuatro días de la presentación que tenían en Manchester. El grupo británico famoso por temas como My Generation y Substitute dijo que el tour de tres semanas se realizará más tarde en el año.

La semana pasada se cancelaron grandes eventos como el festival de música electrónica Ultra de Miami y el famoso South By Southwest. El festival de Coachella, previsto para abril, fue aplazado hasta octubre.

Museos y teatros

Por decisión del Ministerio de Cultura y Deporte de España, los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, estarán cerrados hasta nuevo aviso a causa del Covid-19. La medida sólo será para el acceso al público, ya que los trabajadores seguirán desarrollando sus labores.

El gobierno holandés también tomó esta medida en los célebres y turísticos museos Rijksmuseum y Museo Van Gogh, ambos en Ámsterdam, recintos que cerraron al público hasta fines de marzo.

En New York la Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall y el Museo Metropolitano informaron el jueves que, para evitar más contagios por el coronavirus, cerraron sus puertas de manera temporaria y, en el caso del museo, realizará una limpieza profunda en el inmueble.

Feria del libro de Bogotá

La XXXIII Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que debía de celebrarse del 21 de abril al 5 de mayo próximos, fue aplazada en acatamiento a las medidas sanitarias dispuestas por Colombia para hacer frente a la pandemia, anunciaron sus organizadores este jueves.