Coronavirus llega a la prisión donde se encuentra el ‘Chapo’

Redacción

Italia. – En una población cercana a Bérgamo se dio a conocer la historia de un padre quien murió luego de que prefirió donar su respirador a alguien más tras ser diagnosticado con coronavirus.

Giuseppe Berardelli, de 72 años, al saber que una persona necesitaba el respirador no dudó en donar el aparato para poder salvarle la vida, aunque esto supusiera su muerte.

Berardelli se desempeñaba como párroco de una iglesia de Casnigo, la que tiene alrededor de una población de tres mil 500 personas.

Como forma de homenaje llevaron sus restos, mientras que muchas personas aplaudieron desde sus balcones.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

“Greater love has no person…” (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020