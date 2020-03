Coronavirus ‘derrota’ a los luchadores

Agencias

Ciudad de México.- Ganarse la vida como luchador o luchadora profesional en México es un asunto alejado de cualquier protección gubernamental y en la mayoría de los casos, no cuentan con el amparo de una empresa que los respalde en momento de crisis como el que actualmente azota al país, debido a la contingencia de salud por coronavirus.

El pasado fin de semana, los grandes eventos luchísticos como Rey de Reyes y Homenaje a dos leyendas fueron pospuestos; el resto de las promociones pequeñas cancelaron sus eventos y algunas, como la que rige la Arena Naucalpan, presentó su función a puerta cerrada, con transmisión por internet.

“Si lo tomamos por el lado bueno nos está dando una gran lección de ver el valor que tiene el público, nos dimos cuenta que el público es el que tiene la última palabra, el que manda, nos levanta el ánimo”, señaló Black Terry tras la función en Naucalpan.

Pagano, uno de los luchadores más afamados del momento, y quien apenas la semana anterior confirmó que se jugará la cabellera contra Chessman en la Triplemanía XXVIII, acepta que la restricción de eventos masivos los ha puesto contra la lona.

“Estamos siendo muy afectados los integrantes de la industria. En 2009, con la influenza fue diferente, al menos para mí, era luchador independiente y tenía otras entradas, ahora me dedico al cien por ciento a la lucha libre con Triple A”.

En los últimos años, múltiples luchadores se aventuraron al mundo independiente, su gran recompensa fue el aumento de trabajo por todo el país bajo sus propias condiciones, sin embargo, ahora se han quedado sin funciones y el respaldo de un salario fijo.

En otra trinchera, igual de grande, el Pequeño Pierroth aguarda el momento de volver a la actividad en espera del respaldo que el Consejo Mundial de Lucha Libre les dará a sus trabajadores.

“La realidad es que si lucho gano, si no lo hago no gano. No tenemos un salario. Me han cancelado fechas”.

El futuro es poco optimista, ya que esperan que hasta dentro de un mes empiecen a luchar y también a ganar dinero.