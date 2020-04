Cornejo lamenta la ausencia del beisbol

Redacción

León.- Esta semana fue melancólica para la afición beisbolera del bajío, en el calendario estaba agendado el debut de los Bravos de León en la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol, en la Fortaleza y ni más ni menos que ante los Diablos Rojos del México. Sin embargo, las franelas se quedaron guardadas, el Domingo Santana no abrió sus puertas, el gran partido no se celebró por la pandemia.

La afición no fue la única que se quedó con las ganas de volver a vibrar con un batazo; la tarde de ayer, a través de una transmisión en vivo de la cuenta oficial de los Bravos, el jardinero central Dani Cornejo compartió desde su casa su sentir por la falta de actividad.

“Extrañas todo, esa adrenalina antes del juego, el opening day es algo especial, se vive una fiesta. Pues claro que sí se extrañó, lo tenía muy presente el día y la hora”, y ante Diablos, “es un equipo muy reconocido, yo creo que a donde va Diablos la gente quiere ir a verlos. Era algo que estábamos esperando todos con ansias, bueno lo seguimos esperando”, comentó el jugador de la novena leonesa.

Cornejo fue parte del cuadro que antes de la pandemia, realizaba pretemporada en el norte del país, por lo que conoció al equipo que planeaba participar este año, el cual considera muy competitivo.

"Se sentía una vibra muy buena en los entrenamientos. Todo mundo trabajando fuerte porque hay mucha competencia interna, todo mundo quiere tener un puesto. Los más jóvenes pues integrar el roster y los que tienen un poquito más de experiencia ganarse el puesto en la novena titular".

Respecto a Tim Johnson, el nuevo manager del equipo leonés, Dani opina que es, “una persona con demasiada experiencia, en esta liga, tiene experiencia en Grandes Ligas, es un señorón y contento de poder trabajar con él y poder jugar para él; como persona lo traté mu poco pero se ve que es muy agradable”.

Pese al poco tiempo que compartió con el expelotero estadounidense, se quedó con un mensaje que lleno de confianza a todo el equipo.

“Yo creo el principal mensaje que nos dio a los jugadores fue ‘ustedes vayan y jueguen a gusto y diviértanse. No se presionen, tranquilos, si hay un error no pasa nada, es parte del juego’, cuando viene de una persona así te da toda la confianza para jugar

Daniel Cornejo fue uno de los elementos que mejor cerró la temporada 2019, bateando para .370 AVG, terminando con un total de 64 imparables, en 69 apariciones, y pese a ser un inamovible de Bravos, sabe que tendrá competencia, aunque de la buena.

“Estamos conscientes de eso, tengo a Frank, Pepe Cardona, Clark, va a haber competencia, de eso no hay duda pero la verdad estamos tranquilos porque es una competencia muy sana, entre todos no hay nadie que se aparte del grupo, todos los outfield estamos en la misma sintonía y al final se trata de ayudar al equipo”, agregó.

El jardinero central realiza su cuarentena en la Ciudad de México, por lo que dice extrañar las guacamayas de León, el caldo de oso, pero sobre todo a la afición que los motiva en estadio Domingo Santana.

“Me han tocado marcadores adversos que vamos perdiendo por cinco o siete carreras y la gente está ahí apoyando, la ‘Esquina brava’ todo el partido está apoyando y eso se lo lleva uno, al final es lo que hace que valga la pena”, confesó.

Pese a que el futuro de la temporada 2020 de la LMB no es muy claro, opina que los Bravos mantienen sus objetivos, “es llegar a la final, no estamos pensando en otra cosa, no importa si son 30 juegos, 60, 70 o 100, nuestra meta está enfocada en llegar a la final y ganarla, nosotros estamos pensando en llegar a la Serie del Rey, estamos motivados y preparando cada quien en sus casas”.

Tanto Dani como parte del staff de los Bravos confía en que este 2020 habrá actividad, por lo que el pelotero estima un tiempo aproximado de preparación para poder saltar al diamante.

“Con dos semanas que tengamos prácticas de bateo, quizá unos dos o tres juegos para ver lanzamientos, igual los pitchers para enfrentar bateadores, sería más que suficiente, se venía haciendo un muy buen trabajo (…) los refuerzos que trajeron para este año el bullpen va a estar cubierto, yo creo que se vienen cosas muy buenas y buen espectáculo”, finalizó.