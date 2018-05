Cordero  anuncia voto para Meade

En Twitter, el senador del grupo ‘rebelde’ a la dirigencia del blanquiazul, dijo que votaría por el exsecretario de Hacienda

México.- El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, anunció que votará por el candidato de la colación Todos por México, José Antonio Meade, en los comicios del 1 de julio. En Twitter, el senador del grupo ‘rebelde’ a la dirigencia del blanquiazul, dijo que votaría por el exsecretario de Hacienda.

“Voy a votar por @JoseAMeadeK. Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados”. La priista Mariana Benítez, una de las voceras de la campaña de Meade, le dio la bienvenida al panista: “Bienvenido a este gran proyecto, senador. Con la persona más honesta y preparada para gobernar #México: @JoseAMeadeK”. Cordero apoyó la candidatura presidencial de la aspirante por la vía independiente, Margarita Zavala, y siempre ha mostrado su oposición a la candidatura de Ricardo Anaya Cortés. Por separado, el senador Jorge Luis Lavalle dijo que no ha definido el sentido de su voto, pero aclaró en entrevista que “jamás” votaría por Anaya. Recordó que el expresidente del PAN no es una persona en la que se pueda confiar, porque en él y su equipo impera la traición.

“Anaya y sus cercanos metieron al PAN en una crisis de identidad por lo que jamás votaría por él; sin embargo, me reservo mi derecho a expresar por quién votaré”.

Colegas y amigos

Es fin de semana y Meade es amigo, así justificó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, su viaje a Tijuana para asesorar al abanderado priista en el debate. “Es todo lo que tengo que decir, es domingo, hoy es domingo, ayer fue sábado, me regreso hoy en la noche”.Luego Meade dijo: “es mi amigo, lo quiero mucho y le agradezco que esté pendiente”.