Coral Valencia buscará estar en las boletas electorales del 2021

Cuca Domínguez

Salamanca.- Administradores de casas de empeño admitieron que se han incrementado las prendas, “muy humildes, que a veces la gente ya no recupera e incluso por esa situación las casas de empeño quiebran y tienen que cerrar, porque el negocio es que empeñen y lo recuperen”.

El entrevistado -que prefirió no dar sus generales- dijo que efectivamente los trabajadores ahora desempleados están empeñando sus herramientas, “aquí nos han llegado compresoras, taladros industriales y todo tipo de equipo; muchas ya están muy desgastadas y no la aceptamos o ellos no la quieren dejar porque se les ofrece muy poco y se van en busca de otra mejor oferta”, comentó.

Alternativa a la crisis

El administrador destacó que este tipo de negocios son una alternativa y a veces mucha gente no los ve bien porque pierden la prenda que empeñaron, pero. “solo somos una opción”.

La pandemia por el Covid-19, dijo el entrevistado, ha llevado a muchas familias a la crisis económica, “es una situación difícil que se incrementará con el regreso a clases, en esta temporada los empeños se incrementan, pero ahora empezaron desde antes porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y quieren conseguir un dinero de inmediato, traen de todo, pantallas, herramienta, alguna joya de oro o equipos electrónicos, porque la necesidad los hace poner en riesgo sus muebles.

“En algunos negocios de empeño reciben vehículos que tienen que cumplir requisitos, como la factura para comprobar que no ha sido robado y ese tipo de cosas, pero todo lo que sea empeñable se puede dejar y conseguir un dinerito de inmediato, para salir de un apuro”, dijo.