‘Coquetea’ el PVEM con idea de nueva deuda

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Debido a que el estado nuevamente recibirá menos recursos de la Federación, es necesario que se revise de manera integral la posible solicitud de una nueva deuda pública para el próximo año, dijo Vanessa Sánchez Cordero, diputada local del PVEM.

Señaló que “habría que analizar el panorama completo, ya tenemos ahorita un adelanto de lo que se plantea en el presupuesto Federal, ya sabemos que viene una disminución de aportaciones para Guanajuato que esto tiene un impacto, obviamente considerando lo que ya venía reduciéndose en años anteriores y lo que se ha dejado de recibir, entonces hay que ver el panorama completo”.

El gobierno del estado tiene una deuda total cercana a los 10 mil millones de pesos, en virtud de que en enero de este año el Congreso del Estado aprobó una deuda pública por 5 mil 350 millones de pesos, sin embargo, Guanajuato tiene una deuda vigente que supera los 4 mil 500 millones de pesos.

Para la legisladora Verde Ecologista, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) ha tenido un buen manejo de préstamo e incluso se han hecho pagos anticipados de la deuda anterior y esto coloca al estado de Guanajuato con una buena calificación crediticia y le permite acceder a los créditos con una tasa menor.

Por lo que consideró la contratación de una nueva deuda, no implicaría “un impacto devastador” para los ciudadanos, “al final estos recursos no dejan de invertirse, no dejan de llegar a las necesidades más básicas y sin embargo sí la inyección de los recursos que se adquieren por la deuda tiene un efecto positivo, generalmente en la economía del estado”.

No obstante, insistió que, para la adquisición de una nueva deuda, es importante que se verifique si el gobierno del estado cumple con los requisitos y parámetros que establece la ley.