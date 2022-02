Los ataques a los policías deben tener una causa que debe atenderse, señaló el presidente de la Coparmex, Arturo Coello Muñoz

Luz Zárate

Celaya.- Ante los recientes ataques a policías municipales, el presidente de Coparmex, Mario Arturo Coello Muñoz de Cote, señaló que se debe hacer una investigación profunda del porqué se ha atacado a los elementos.

Es decir, urgió a encontrar el motivo real de las ejecuciones. Además, sugirió hacer una depuración de la corporación.

“Se debe trabajar mucho en la investigación de las muertes de los policías. En porqué los han matado. Porqué si yo soy policía y estoy franco y ya ando de civil, ya no ando uniformado, ¿por qué me van a matar? Eso quiere decir que me conocen. La pregunta es, ¿por qué me conocen?, ¿por bueno o por malo?, eso es lo que hay que investigar”, indicó.

En lo que va de la actual administración, desde el 10 de octubre a la fecha, los ataques a los policías han dejado cinco muertos y otros tres heridos.

Tan sólo en febrero se han perpetrado cinco ataques a policías, de los cuales tres murieron y dos resultaron lesionados.

El presidente de Coparmex destacó que no sólo es dejar que siga creciendo la cifra, condenar los hechos, ser reactivos o replegarse, sino en verdad investigar a fondo los ataques a policías

“No es sumarles a las estadísticas. Hay que irnos al fondo, porqué ha sido que matan a policías, ¿Por qué han hecho bien su labor? y alguien se está vengando de que los detengan o porque es cómplice de algo, eso es lo que hay que saber”, dijo.

Mario Coello reflexionó sobre los 92 elementos que han salido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde el inicio de la administración y se pronunció a favor de que se haga una limpia al interior de la corporación policiaca.

“Recientemente parece que hicieron una limpia en las policías. La pregunta es por qué los dieron de baja, son todos los que tenían que salir o todavía hay”, señaló.

Cabe destacar que la Oficial Mayor de la presidencia, Erika Samantha Cruz Soria, explicó que de las 92 bajas que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 40 fueron por terminación laboral.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Yúdico Herrasti, señaló que deben proteger a los elementos de seguridad tras los ataques a policías y sanear la corporación.

“Tenemos que ver la forma de salvaguardar la integridad de los policías, incluso fuera de sus labores como servidores públicos. Hay que ver de qué forma podemos coadyuvar a protegerlos. A lo mejor que puedan portar sus armas de cargo, que cumplan con los índices de confianza y cumpliendo la ley”, indicó Yúdico Herrasti.

S pesar del panorama complicado que atraviesa la corporación policiaca tras los recientes ataques, ambos empresarios coincidieron en que la autoridad tiene que seguir trabajando y no amedrentarse por los recientes ataques a policías.

“Hay que investigar porqué los han matado, es parte de la intención de los delincuentes, meter miedo, y no sólo a la ciudadanía, sino a los mismos policías”, expresó Mario Coello.