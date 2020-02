Coparmex se suma al paro nacional ‘Un Día Sin Mujeres’

Daniel Moreno

Celaya.- Sigue sin definirse cuándo volverán a abrir los Centros de Verificación Vehicular del estado que expedían los hologramas 0 y 00.

Cerrados desde este año, los tres Centros de Verificación que había en las ciudades de León, Celaya e Irapuato debieron cerrar debido a que en la Ciudad de México se modifica el reglamento para permitir la circulación de vehículos como parte del programa ‘Hoy No Circula’ y hasta no conocer las nuevas reglas en Guanajuato, no se pueden realizar estas verificaciones.

Esta información fue dada a conocer por personal de la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato que encabeza, Isabel Ortiz Mantilla, pues al tratar de buscar más información al respecto, personal de este dependencia respondió que el cierre de los verificentros se debió a que en Guanajuato se trabaja para adoptar los nuevos requerimientos, tanto en el software de verificación, propiedad de la Ciudad de México, como en la homologación del Programa Estatal de Verificación Vehicular, lo cual permitirá celebrar un nuevo convenio y continuar así con la emisión de los referidos hologramas y obtener nuevamente el beneficio a los vehículos que los porten.