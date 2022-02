El líder de la Coparmex Irapuato-Salamanca, Daniel Matus, señaló que el organismo no participará en la revocación de mandato

Nayeli García

Irapuato.- El presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca, Daniel Matus, advirtió que el organismo que representa no participará en la revocación del mandato, pero confió en que los resultados que arroje el Instituto Nacional Electoral (INE) reflejarán la realidad del sentir ciudadano.

Daniel Matus aclaró que la revocación del mandado es organizada por el INE, que es un instituto ciudadano y del cual se busca defender su autonomía.

“Ustedes pueden decidir si participar o no, nosotros Coparmex no tendrá representantes, cabe la posibilidad que puedan decidir si sí o si no, están muy encontradas las cuestiones, lo único que sí, es que la está organizando el INE y tenemos que tener la certeza de lo que ahí va a suceder, es la realidad”, puntualizó.

La revocación de mandato se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Foto: especial

Hizo referencia a que el INE ha permitido transitar tres veces en diferentes partidos, por lo que eso da garantía de que quién decida participar, su voto será respetado.

“Estamos defendiendo a los organismos autónomos”, señaló.

El presidente de Coparmex también cuestionó la veda electoral de la revocación del mandado, pues aunque se prohíbe hacer propaganda política en los tres niveles de gobierno, todas las mañanas entra la duda de qué es exactamente la propaganda política.

Esto, durante la primera reunión del año de la Coparmex con empresarios.

