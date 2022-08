Animalistas acusaron al coordinador del CPA de Celaya de no tratar con dignidad a los animales, no promover la adopción y sacrificarlos

Luz Zárate

Celaya.-Activistas defensores de los derechos de los animales se manifestaron en el Centro de Protección Animal (CPA) para exigir la destitución del coordinador de la dependencia, Felipe López Hernández. Pues en vez de buscar hogar para los animales rescatados los sacrifica.

El funcionario ocupa el puesto desde febrero del presente año. Aunque ya había ocupado el mismo cargo durante la administración 2015-2018.

Los activistas reclamaron que no se promueven las adopciones de los animales y por el contrario se sacrifica a los perros considerados como agresivos y que no son reclamados por los dueños.

Lee también: Javier Mendoza espera gastar 1.5 millones en su primer informe de gobierno

Coordinador del CPA de Celaya Foto: Martín Rodríguez

Coordinador del CPA de Celaya es “insensible” denuncian animalistas

Alrededor de 15 personas se manifestaron de manera pacífica en el CPA. Ahí denunciaron que López Hernández es insensible y que en lugar de buscar un hogar para los perros y gatos callejeros, lo que hace es sacrificarlos. Además dijeron que no les dan de comer y que no les brindan servicios de salud adecuados.

“Lo que queremos es que se cambie al encargado del centro de Protección Animal porque no está haciendo su trabajo. No está haciendo lo que el reglamento le ordena que haga. Encima de eso está evitando que promovamos los perros adoptables para adopción, les está negando la atención veterinaria que el reglamento dice que debe darles y muchas otras irregularidades que se presume. También se opone a la instalación de cámaras de seguridad adentro del centro”, señaló Enrique Mondragón, rescatista independiente.

Justicia para Teddy

Con pancartas en las que se leían leyendas como: “Felipe asesino”, “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, “Justicia por Teddy”, “Somos la voz de los que ya no están”, los defensores denunciaron que la tarde del martes fue sacrificado el perro que fue amarrado por policías municipales a una patrulla. Posteriormente se aclaró que el animal ya había mordido a varias personas y solamente lo sometieron y lo trasladaron al CAP

Coordinador del CPA de Celaya Foto: archivo

Sobre Teddy, las autoridades del CPA dijeron que era un animal altamente agresivo. Nadie lo reclamó por lo que se tomó la decisión de sacrificarlo.

La activista independiente Ana Karen Zamudio, señaló que los animales llegan al CAP para “supuestamente ser resguardados”. Sin embargo lo único seguro que les espera es la muerte.

“Están aquí resguardados y depende la situación por la que hayan llegado, si fue captura tienen que estar aquí 5 días. Cuando llegan por agresión es que esos días están en observación y ellos determinan si muere o no o si los ponen en adopción, cosas que está mal porque ni siquiera promueven las adopciones. Los que llegan por captura, tienen que publicarlo y tienen derecho a ser adoptados. Pero ahorita no están promoviendo las adopciones, tienen perros que tienen más de 30 días”, dijo la activista.

Exigen transparencia e investigar eutanasias

Los activistas piden transparencia, que se trate con dignidad a los animales y se coloquen cámaras de vigilancia para dar fe de cómo es el trato hacia los perros.

A través de un pliego petitorio que dirigieron al alcalde solicitaron que se nombre a un médico veterinario que “cuente con los valores éticos y humanos, así como la empatía necesaria para tratar de manera digna y respetuosa tanto a los animales que ahí están y a los ciudadanos”.

1 de 5

Denunciaron que a las asociaciones de rescate animal y a los defensores independientes se les impide tomar fotos para promover las adopciones. Otro punto que exigen es que investigue si los animales que meten al incinerador van muertos. Así como si aplican la “eutanasia” conforme a la Norma Oficial Mexicana.

Piden aclarar si hay tráfico de perros

Además pidieron que se revisen si los insumos para esterilización de los animales se utilizan en actos privados. También y si los medicamentos, anestésicos, alimento propiedad del CAP se comercializa de forma clandestina y si “se trafica con perros de ciertas razas”.

Durante la manifestación, los inconformes encararon al responsable del CAP lo acusaron de no darle un buen trato a los animales y le hicieron varias preguntas sobre su trabajo y la manera en que tratan a los perros que ahÍ resguardan. Pero a todo dijo que no podía informar.

Coordinador del CPA de Celaya Foto: Martín Rodríguez

El funcionario se negó a dar entrevista sobre la manera cómo opera el CAP. Solo se limitó a decir que hay 60 perros en el lugar, y que 6 se han dado en adopción en lo que va del año.

Informó que se les alimenta dos veces al día y que a los animales que llegan se les evalúa si son viables a que sean adoptados. De no serlo y tampoco ser reclamados por sus dueños, los sacrifican. Mientras que a las hembras en celo que recogen en la vía pública también se les aplica la eutanasia.

MJSP