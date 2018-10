Convocatoria para contralor es abierta, dice Christian Cruz

El aspirante al puesto no debe haber contenido por ningún cargo en el reciente proceso electoral según explicó el síndico; las propuestas deberán realizarse entre el 18 y el 24 de octubre

Gamaliel Reyes

León.- La convocatoria para la designación del contralor municipal no impide la participación de quienes militen en algún partido. Según explicó Christian Cruz, síndico segundo, una de las restricciones en este sentido, tiene que ver con que el participante no haya contenido por ningún cargo en el reciente proceso electoral.

La aprobación de la convocatoria se dio por unanimidad en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría, que tuvo lugar ayer. Las propuestas de aquellos que deseen ser contemplados para este puesto, deberán realizarse entre el 18 y el 24 de octubre.

“Estamos pidiendo una constancia en la que el IEEG diga que no fue candidato a ningún cargo de elección popular en el pasado proceso, (pero) que pertenezcan o no a un partido tampoco podemos discriminarlos porque iríamos más allá de los derechos humanos. Pero sí que, al menos, en la última contienda no haya tenido una participación políticamente activa”, expuso.

Según explicó el síndico, quien además preside esta comisión, para este cargo también podría sumarse la actual encargada de despacho de esta área, Sandra María Gómez Luna, por lo que no se descarta que pudiera ser ratificada en caso de que participe.

*EZM