“Convocatoria del MIQ es simulación”

Extitular de Proyectos Culturales asegura que en realidad el cargo ya lo ejerce Ángela Piedad; afirma que se le rescindió el contrato sin fundamento

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Desde hace casi cuatro meses, Ángela Piedad González fue nombrada coordinadora de Proyectos Culturales Especiales del Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) tras rescindirle el contrato al entonces titular de dicha área, Raymundo Marmolejo Olea, quien estuvo siete años en el puesto mencionado.

Así lo señaló el mismo Marmolejo, quien manifestó que obtuvo el nombramiento de titular en el departamento tras concursar y cumplir con los requisitos establecidos en el Servicio Civil de Carrera, avalado por su experiencia como licenciado en Letras Españolas, maestro en Letras Iberoamericanas por la UNAM y doctor en Arte por la Universidad de Guanajuato (UG), además de sus publicaciones a nivel nacional e internacional y su experiencia como escritor de poemas, ensayos y cuentos, entre otros.

No obstante, relató a correo que a finales de diciembre del año pasado el director del MIQ, Onofre Sánchez Menchero, le pidió la renuncia tras acusarlo que era el causante del mal clima laboral que se vive en el recinto y otras situaciones, pero al no lograr el cometido le dijo que bastaba con alegar pérdida de confianza para rescindirle el contrato, lo cual concretó el 8 de enero de este año.

Señaló que más allá de la supuesta “pérdida de confianza”, su salida se debió a dos razones: la primera, que el director del MIQ quería darle el puesto de coordinadora de Proyectos Culturales Especiales a Ángela Piedad González, lo cual ocurrió durante la segunda semana de enero, y la segunda, por diferencias ideológicas durante la realización del Coloquio Cervantino Internacional 2017, con la censura de uno de los ponentes que invitó Marmolejo Olea.

Afinidad ideológica

“Pese a eso, yo hice mi trabajo y ayudé a organizar lo que fue el siguiente coloquio (…); ese ya no lo atendí, lo atendió Ángela, y la relación de Ángela fue muy cercana con Christian Duverger (panelista), entregados a esta idea de reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés. Entonces, no sólo hay afecto entre el director y Ángela, sino que hay cosas ideológicas de fondo que se pueden encontrar en las publicaciones”, añadió.

A decir de Marmolejo, es sabida por todos en el museo la cercanía personal que existe entre Ángela Piedad González y Onofre Sánchez, e incluso afirma que ella ejerce cierto control en otras áreas del MIQ.

Manifestó que aunque existen diversas irregularidades nadie se atreve a decirlas públicamente, “como de inmediato hay represalias y esas cosas. Yo no temí de las represalias, por lo tanto no hice caso de lo que me decían, siempre he expresado mi opinión y mi desacuerdo”.

Finalmente, refirió que la convocatoria publicada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) para la asignación de la plazas una mera simulación, “el puesto lo tiene ella desde principios de enero… ya está asignado”.

La declaran desierta

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) informó que la convocatoria para la plaza de Proyectos Culturales Especiales, de nivel 9, para el Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) se echó para atrás, ya que de los 37 candidatos que se postularon solamente tres cumplían con el perfil, y de esas tres personas, sólo dos pasaron el primer filtro de evaluación técnica.

Al no tener tres candidatos para continuar el proceso, se cumple con el artículo 41 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera y se declaró desierta la convocatoria. De acuerdo con la SFIA, no hay fecha para lanzarla nuevamente.