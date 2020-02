Convocan a mujeres a “desaparecer” en forma de protesta

Redacción

Ciudad de México.- Tras los múltiples feminicidios registrados diariamente en el país, como el de Ingrid Escamilla o el de la pequeña Fátima de solo 7 años, distintos colectivos feministas convocaron a realizar ‘Un día sin mujeres’ a modo de protesta nacional.

Para conseguirlo, cientos de mujeres han compartido la iniciativa en redes sociales, la cual consistiría en ‘desaparecer’ el 9 de marzo, el día después de la ‘conmemoración’ a la mujer.

En este día, las mujeres no saldrían a las calles, ni se presentarían a trabajar durante todo el día, para que los hombres se den cuenta de la importancia del género femenino en nuestra sociedad.

“¡Sin mujeres! ¿No nos cuidan? ¿No existimos? Miren cómo sería ¡si no existiéramos más! No niñas en las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle. No vayas al súper, no compres nada, no salgas a nada, no vayas a tu trabajo”, se puede leer en una imagen que circula en redes sociales acompañado del hashtag #UnDíaSinMujeres.

