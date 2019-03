Convocan a formar consejo de protección a periodistas

Será conformado por seis personas, tres representantes del sector de medios y tres comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos; pueden ser personas físicas o medios de comunicación

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Gobierno (SG) emitió la convocatoria para la conformación del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mismo que será conformado por seis personas: tres representantes del sector de medios y tres comprometidos con la defensa de los DD. HH.

La convocatoria se dirige a personas físicas y a medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, experimentales o de cualquier otra índole, “cuyo trabajo consista en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radio eléctrico, digital o imagen; así como a las personas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización, asociación o movimiento social, cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos”.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, los interesados deberán ser ciudadanos mexicanos, gozar de reconocido prestigio profesional y personal, además de contar con residencia en el estado no menor a tres años, no desempeñarse como servidor público al momento de su designación ni en los dos años anteriores a la misma; tampoco haber desempeñado caros de dirigencia de partido o asociación policía y no haber sido condenado por delito doloso.

Las propuestas deberán realizarse mediante solicitud al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, acompañada de una carta de exposición de motivos. Toda la documentación deberá ser entregada en la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, instancia que revisará la documentación presentada y llevará a cabo entrevistas a los aspirantes para la validación del perfil.

*EZM