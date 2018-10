Convierten el centro en un basurero

Aun cuando las personas tienen acceso a un bote de basura, es común que la tiren a un lado del mismo, por lo que las calles del Centro Histórico muchas veces aparecen repletas

Luz Zárate

Celaya.- Las calles del centro histórico amanecen todos los días repletas de basura, aunque el contenedor esté a un lado las personas la tiran afuera.

La Calzada Independencia, el Jardín Principal, el bulevar Adolfo López Mateos son los sitios donde diario hay bolsas regadas en el piso.

Los trabajadores de limpia se lo adjudican a que no existe una cultura ciudadana de limpieza y no tirar basura en la calle y porque no tienen titular al frente de Servicios Municipales que arme un proyecto integral de limpieza.

“Todos los días amanece así, con bolsas y bolsas por donde quiera. Hay basura por todos lados, la gente no entiende está viendo el bote y la tira donde sea, es triste ver que no les importa ver la ciudad limpia”, platicó Juana Pérez, trabajadora de limpia.

Otro de los problemas es que los ciudadanos no separan la basura en orgánica e inorgánica, aun cuando están los depósitos que indican que es orgánica e inorgánica.

De las 10 mil 500 toneladas de basura que se generan cada mes en Celaya, sólo se separan mil toneladas en orgánica e inorgánica.

El exdirector de Servicios Municipales, Jesús Manuel Hernández Arias, había informado que sólo se separa de un 8 a un 10% y que se está muy por debajo de la media nacional que es de 25 a 35%.

Otro de los problemas que persisten son los basureros clandestinos que persisten y es difícil erradicar debido a que los ciudadanos reinciden en seguir tirando la basura a cielo abierto.

Se han detectado de 10 a 15 basureros clandestinos en la vía pública de la ciudad, mismos que se han atendido, sin embargo, el titular de la dependencia, Jesús Manuel Hernández Arias, hace un llamado a la ciudadanía a detener esta práctica.

Estos tiraderos clandestinos se han ubicado en lotes baldíos en la periferia de la mancha urbana y algunas de las avenidas más concurridas.

