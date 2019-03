Convierten colonia en basurero

Ropa, fierros, escombro de construcción, muebles, llantas y todo tipo de basura se encuentra en varios baldíos de Las Estancias, 14 toneladas se recogen cada día de baldíos

Eugenia Rojas

Salamanca.- “Tenemos toneladas de basura, ¡la gente tira de todo aquí! Ya agarraron esta colonia de basurero”, señalaron colonos del fraccionamiento Del Parque. Personal de limpia a falta de maquinaria, recoge al día más de 14 toneladas de basura con escobas y palas, al respecto el director general de Servicios Públicos Municipales, David Pérez Alvarado, indicó “se trabaja con lo que se tiene; es mucha basura la que tenía Salamanca”.

Mario Alfaro y Armando Martínez, trabajadores de limpia trabajan desde hace un mes en focos rojos para retirar la basura de la vía pública en cinco puntos de la ciudad; colonia Las Estancias, autopista, Emiliano Zapata, en dos puntos de la calle Comonfort.

“Estamos limpiando baldíos, en éste sitio (de la calle Comonfort) fueron más de 14 toneladas, llenamos un camión grande. Con una retroexcavadora sería más rápido, porque aquí hay mucho escombro, ropa, muebles, llantas y todo tipo de basura. No avanzamos mucho dos personas y trabajamos con pala y escoba”.

David Pérez Alvarado, cuestionado en relación a la maquinaria necesaria para limpiar la ciudad, dijo: “Salamanca estaba muy sucia, ahora se trabaja en los focos rojos de la ciudad, “se trabaja con lo que se tiene, con lo que nos dejaron”.

Indicó “no tenemos maquinaria para ese trabajo y realmente no queremos un compromiso con particulares, porque hubo compromisos que luego debieron de pagarlos. Yo quiero agarrar cierta distancia con algunas personas, si la alcaldesa decide tomar un tipo de acción se hará, pero a mí no me corresponde. Nosotros trabajaremos con lo que se tiene para solucionar los problemas”, acotó.

“Por las noches la gente viene a tirar basura y los perros la sacan y riegan por todos lados. Son tres lugares aquí en la colonia donde tiran la basura; hasta animales muertos. Con eso llegan los olores nauseabundos; hay ratas y víboras”

Elizabeth Pantoja, Vecina del fraccionamiento

AL