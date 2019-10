Convenio con Sapal para responder por quejas de cobro excesivo es nulo

El porcentaje de conciliación de Sapal es nula, solo hace que los consumidores paguen el total del cobro a plazos

Daniel Vilches

León.- El porcentaje de conciliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillad de León, Sapal, y los usuarios de este servicio es nula en cuanto a las quejas por cobros excesivos.

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guanajuato, Armando Guzmán García informó que Sapal solo hace que los consumidores paguen el total del cobro a plazos, sin que haya una disminución.

“El porcentaje de conciliación es nulo, la conciliación que Sapal ofrece es decirte: ‘me llegó un cobro de 15 mil pesos, hazme un pago inicial de 7 mil y los otros ocho mil me los difieres a tantos meses’ al final el consumidor va a pagar lo mismo, cuando realmente no fue su consumo, entonces no hay una satisfacción para el consumidor, esa es la problemática”, destacó.

También señaló que la Profeco no ha tenido un acercamiento con esta paramunicipal e invitó a los inconformes a que se sumen a ‘la acción colectiva’ para resolver sus peticiones.

Explicó que para que esto tenga efecto es necesario que esta acción colectiva esté conformada por 31 personas, de las cuales solo se han sumado 17; y que siguen atendiendo a los inconformes de los cobros excesivos de Sapal.

“Es una acción voluntaria, no es obligatoria, nosotros hacemos la labor de invitación y si ellos se quieren sumar, adelante. Tienen que percibir un mismo objetivo, estamos invitando a la gente que se duele por cobros excesivos, si hay otra situación no la podemos atender porque no entra dentro de la acción colectiva”, explicó.

