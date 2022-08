La campaña abarcará 4 mil hectáreas de alrededor de mil 500 familias productoras en 20 comunidades de Acámbaro

Acámbaro.- A nombre de Claudia Silva Campos, alcaldesa de Acámbaro, el titular de Desarrollo Rural, Benjamín Tapia Canchola, arranco la campaña fitosanitaria para el control del chapulín en la comunidad de Arroyo Colorado.

Se beneficiarán 20 comunidades con esta campaña, que cubrirá 4 mil hectáreas de aproximadamente 1 mil 500 familias productoras.

Las 20 comunidades beneficiadas serán Arroyo Colorado, Presa Santa Inés, Arroyo de la Luna, San Miguel el Puerto, Santiaguillo, Piedras de Amolar, el Sauz, Gaytán del Refugio, Santa Rosa de Lima, Moncloa, la Concepción, las Partidas, Pila de los Árboles, las Jícamas, San Mateo Tócuaro, los Desmontes, San Antonio, San Juan Jaripeo y Pantaleón.

Tapia Canchola fue portador de un cálido saludo para los productores del campo, de parte de la presidenta Silva Campos. Él enfatizó en los enormes esfuerzos que hace tanto la primera autoridad como la dirección a su cargo, para apoyar a los campesinos de Acámbaro; sector que se ha visto seriamente afectado por los recortes presupuestales del Gobierno federal y que repercuten en el estado y el municipio, expresando que la Presidencia y su dirección, son espacios abiertos para ellos.

No es exterminio, es control

En el evento, le preguntaron si no se corría peligro de romper la cadena alimenticia.

“¿Cuál es ésta, quién se come a quién? Por eso a veces se generan plagas que no habían existido, estamos buscando con el ing. Fernando Razo Ramírez de CESAVEG en el estado de Guanajuato, que no se extermine, que se controle, pues tan importante son nuestros cultivos como el frijol, crece el chapulín (chocho), que se come el maíz temporalero, incluso el garbanzo cuando se siembra a tiempo; debemos de tener cuidado para no romper esa cadena alimenticia, va a ser solo un control”.

Agradeció la presencia de delegados y comisariados ejidales, productores de Santiaguillo, Piedras de Amolar, Tócuaro, y más comunidades, reconociendo el interés que tienen en participar en estos programas.

Se atenderán veinte comunidades, son alrededor de 1,500 familias, cubriendo un total de 4 mil hectáreas principalmente de temporal, donde el municipio de Acámbaro aporta la cantidad de 100 mil pesos y el CESAVEG proporciona el producto.

