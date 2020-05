Contratistas denuncian que dan prioridad a empresas foráneas en obra pública

Manuel Arriaga

Pénjamo. – Un contratista de la localidad denunció que el gobierno municipal les da trabajo a empresas foráneas y relega a las locales, lo que ha derivado en la pérdida de sustento para 35 familias que dependían de esta actividad tan sólo en una empresa. Acusó de omisión al alcalde Juan José García López y exigieron trabajo de la obra pública, para los contratistas locales.

Francisco Méndez dijo: “maldito covid-19, maldita 4ª transformación y para acabarnos de joder, aquí en Pénjamo no quiere darnos trabajo nuestro presidente Juan José García porque tiene trabajando a contratistas foráneos y a nosotros nos tiene en la banca nomás mirando como tontos”.

El contratista posteó un mensaje a través de las redes sociales, preocupado por la situación de su empresa: “son las 3:00 de la mañana y no puedo dormir debido a que tengo compromisos que cumplir y no sé cómo hacerle”.

La única manera de mantener en pie nuestras empresas es con trabajo, y aquí el único trabajo que hay es el municipal, ya que lo poco que había se terminó debido a la pandemia.

Mencionó lo siguiente: “Si nuestro presidente se hubiera enfocado en atraer industria a Pénjamo, se hubiera desarrollado una gran cantidad de empleo, pero la chamba del alcalde ha sido meramente mantener el municipio a flote solamente, y no hacerlo crecer como debiera”.

Dijo que los contratistas se encuentran listos para manifestarse públicamente por que no hay respuesta del edil. Comentaron: “Aquí queremos que las obras públicas las construyamos los penjamenses y no los foráneos como se ha venido haciendo”.

Afirmó: “No pedimos nada, queremos lo que nos corresponde, el presidente es empleado de nosotros, empleado del pueblo, él tiene que servir a los Penjamenses y no nos debe ver como sus súbditos, esta es la última publicación que hago a manera pública, solicitando a nuestro empleado (presidente) recapacite y nos ponga a trabajar, no se trata de política ni tampoco es personal, solo quiero que se haga justicia y nos de lo que nos corresponde… De manera pública y por este medio te pido alcalde que me respondas a nuestra solicitud”.

Además, agregó: “Son casi las 3:30 de la mañana y no puedo dormir precisamente por la preocupación y la incertidumbre de lo que nos espera, de mi empresa dependían 47 familias, ahora son solo 12 las que tengo a cargo y creo que, así como están las cosas, en un mes tendré cinco familias, ¿y las demás familias? ¿Qué van a hacer?”.

