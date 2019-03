Contratación de empresas no tienen que ver conmigo: López Santillana

El alcalde descartó el presunto conflicto de interesas ante el parentesco de uno de los socios, ya que menciona que es el comité de adquisiciones quien contrata y no él

Jessica de la Cruz

León.- Héctor López Santillana alcalde de León dijo que para evitar un posible conflicto de intereses ha manifestado que tiene una relación de parentesco con los socios de las empresas Profesionales de Mantenimiento y Limpieza, y Tecnovigilancia, pero esto no ha influido para que ellos sean proveedores de la administración, pues la decisión la toma el Comité de Adquisiciones y no él.

“Para eso está la comisión el alcalde no se mete, ni se involucra en estos temas es la comisión la que tendrá dictaminar y decidir y yo me mantengo al margen para no generar problema de conflicto de interés y si hay alguna sospecha pues ahí está la contraloría para que la clarifique. – Frente al parentesco ¿qué opinión le merece? – Nada yo que culpa tengo, yo no siquiera me he involucrado, no he hablado con ninguno de los regidores”, comentó López Santillana.

El pasado lunes en la Comisión de Adquisiciones, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vannesa Montes de Oca cuestionó la aprobación de la licitación para las empresas de limpieza y vigilancia, ya que las tres empresas que participaron en la convocatoria cuentan con diferentes nombres, pero presuntamente es el mismo socio, Agustín Bujaidar Solís, quien es sobrino de López Santillana.

El comité aprobó por mayoría el contrato anual a la empresa Profesionales en Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V. (Promali) por 26.3 millones de pesos, y otro a Tecnovigilancia por 14.9 millones de pesos, lo que en suma significan 41.2 millones por el siguiente trienio.

El alcalde argumentó que es por eso que él no opina ni si quiera a favor o en contra de ambas empresas y que estas tienen muchos años dedicándose a lo mismo y ellos son los que tendrán que dar cuenta por si mismos de sus capacidades y características para ser merecedores de esta convocatoria.

RC