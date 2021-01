Maria Espino

Guanajuato.- Contraloría municipal iniciará una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió con los gatos cachorros que habían sido rescatados por el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien los envió con policía ambiental al Centro de Control y Atención Animal (CECAA) para su protección, sin embargo, horas después todos los felinos murieron sin que nadie supiera explicar las razones.

El suceso inexplicable por los encargados del CECAA generó molestia en el presidente municipal al no obtener una respuesta válida que justificara la muerte de los gatos, por lo que este jueves solicitó al director general de Desarrollo Social, Marco Campos Briones, que se retirara del cargo al encargado del centro de atención a los animales, Juan Pablo Rodríguez Fonseca, mientras se efectúa la investigación, se determina lo sucedido y se deslindan responsabilidades.

“No me pueden explicar cómo es que no funcionó el tema del protocolo y lamentablemente los gatitos se murieron, no me pudieron decir si fue cuando los entregaron en CECCA, si fue cuando los entregó la Policía Ambiental; totalmente repruebo este asunto, estoy muy enojado, muy molesto (…). Pedí que de momento se retirara la persona encargada de SECCA, que la quitaran de sus funciones en lo que se hace la investigación porque tampoco podemos decir que él fue en realidad el culpable”.

Mientras tanto, este viernes, anunció de manera oficial que será el médico veterinario Juan Armando Álvarez Villegas, que también es bombero, quien se hará cargo de la oficina del CECAA hasta que se resuelva el tema.

“Nombré como encargado del CECAA al médico veterinario Juan Armando Álvarez Villegas. Como primera instrucción le pedí que de inmediato revise todos los procedimientos para que este lugar sea un verdadero centro de atención animal. Muy pronto también vamos a empezar a trabajar de lleno con el Consejo Municipal de Protección Animal que por primera vez se creó en Guanajuato”.

Navarro también resaltó que el haber retirado de sus funciones al encargado del CECAA no atiende a que se le esté responsabilizando de la muerte de los cachorros, simplemente como nadie le supo decir en qué momento ocurrió fue que tomó la decisión de separarlo, además mencionó que también hablo con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde Gracia y con Marco Campos a quienes les manifestó que este asunto no se puede dejar pasar así nada más y que basado en las averiguaciones que haga Contralia resultan responsables serán sancionados de acuerdo a lo que marquen los lineamientos en este caso.



