Con esta medida el municipio por fin cumple con la recomendación de hacer más accesible el espacio a la población

Carolina Esqueda

León.- La Contraloría municipal de León inauguró una oficina para recibir denuncias ciudadanas en la planta baja de la Presidencia, para facilitar el acceso a quienes deseen presentar una queja contra cualquier dependencia municipal o paramunicipal.

El lugar asignado, ubicado a un costado del elevador de la Presidencia, va en cumplimiento con una disposición legal que establece que las Contralorías deben ser de fácil acceso a los denunciantes, incluyendo sus instalaciones, y que en el caso de León no se cumplía debido a que las oficinas se encuentran en un tercer piso al que solo se llega subiendo escaleras.

Julio César Fonseja, presidente del Comité de Participación Ciudadana, dijo que con esta medida el municipio por fin cumple con la recomendación de hacer más accesible el espacio a la población.

“Con esto, León está cumpliendo con este apartado que no tenía, para subir a la Contraloría las personas con capacidades diversas se van a desanimar, no tenemos elevador hasta allá ni una forma de acceder fácilmente” declaró.

El presidente del CPC informó que el 50% de las Contralorías municipales en el estado de Guanajuato no cumplen con esta disposición, incluyendo a las del corredor industrial como Salamanca, Silao y Celaya, donde los edificios son de difícil acceso, o bien no cuentan con instalaciones adecuadas y las oficinas no garantizan la privacidad del denunciante.

El horario de atención de la Contraloría se mantiene de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, además de la opción de hacerlo vía digital a través del portal denuncialeon.gob.mx.

Durante la inauguración del nuevo espacio, la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno destacó que la integridad de las personas que presenten sus denuncias estará protegida.

“Nuestra finalidad como Contraloría es prevenir, corregir, investigar y en su caso, sancionar actos o acciones que pudieran constituir responsabilidades administrativas” aseguró.