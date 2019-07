Contraataca Movilidad: niega hostigamiento y acusa intento de moches

El titular de la dependencia aseguró que los supervisores sólo cumplen con velar por el cumplimiento del reglamento

Nancy Venegas

Irapuato.- Daniel León Morales, director de Movilidad y Transporte, negó tajantemente los supuestos hostigamientos y persecución a los operadores del transporte público, también señaló que las declaraciones de operadores y del vocero de los concesionarios tienen un trasfondo de un grupo muy pequeño de este sector.

Confirmó que los supervisores sólo cumplen con velar por el cumplimiento del reglamento, muestra de ello es que en la dependencia no existe la corrupción.

“No existe tal hostigamiento y persecución; aquí lo que se está haciendo es el cumplimiento de la ley y nada más… No me sorprenden las declaraciones porque Ramón ya me había comentado que algo había al respecto, aquí no estamos para satisfacer o cumplir los intereses de unos cuantos esto tiene un trasfondo”, dijo León Morales sobre las denuncias hechas por operadores y el vocero de los concesionarios, Ramón García, quienes aseguraron ser víctimas de supuestos casos de hostigamiento y persecución por parte de los inspectores de transporte, pues a diario les expiden infracciones por motivos ajenos a ellos.

El titular de Movilidad y Transporte insistió en que las declaraciones son falsas, pues lo único que han realizado los inspectores es el cumplimiento al Reglamento de Vialidad, en el que se detalla que conducir con las puertas abiertas y estacionarse en doble o hasta triple fila, son motivos de sanciones para los operadores del transporte público.

“Aquí lo cierto es que estamos cumpliendo la ley. Yo no acepto sobornos ni hay corrupción al interior de la dependencia, a pesar de que, a diario, nuestros inspectores son agredidos verbalmente y reciben ofrecimientos económicos de los operadores para evitar ser multados. Se debe recordar que los concesionarios del Transporte tienen un compromiso macro con el municipio, que tampoco lo están cumpliendo”.

No detendrán las revisiones

Tras señalar que existe una buena comunicación con los concesionarios de este servicio, León Morales aseguró que las revisiones a los operadores del transporte público continuarán.

“Vamos a continuar revisando y, de ser necesario en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. El llamado a los operadores sería aquí a que cumplan con el reglamento y si son infraccionados, que paguen sus multas“.

JG

También te puede interesar: