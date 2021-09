1.- Contra la obesidad

Juan Carlos Alcántara Montoya

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, allana la ruta para ir conformando un presupuesto de egresos 2022 más austero en la administración del aparato estatal y así poder elevar el gasto en inversión pública productiva y programas sociales. Ha enviado una primera reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y otras normas para concretar las desapariciones del INIFEG y la COVEG en este año fiscal, que asumirán la SEG y SICOM; además de transferir las responsabilidades sobre ordenamiento territorial de la Secretaría del Medio Ambiente (SMAOT) a la de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU).

La desaparición de las primeras descentralizadas ofrece un recorte de gastos y personal. Ya se había anticipado, pero ahora ya son en firme. Además de que las dependencias que asumirán las tareas deberán hacerlo haciendo eficientes y eficaces procesos y uso de personal. No hay que olvidar que el propósito del gobernador será lograr ahorros por más de mil millones de pesos, quitar obesidad al gobierno estatal. Eso sí, se respetarán los derechos de los trabajadores.

Indistinto de los ajustes citados, la reforma deja en papel y tinta, firme, claro y alto, que la Jefatura de Gabinete es la unidad de apoyo del Gobernador “encargada de coordinar las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como dar seguimiento de las metas de los entes gubernamentales”. El poder de Juan Carlos Alcántara Montoya no podrá ponerse en duda, será ley.

2.-Vivir de lo prestado

Jesús Oviedo Herrera

Antes de que concluya la 64 Legislatura estatal, habrá un período extraordinario de sesiones a partir del 10 de septiembre. El anuncio del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Jesús Oviedo Herrera, indicó la especie de apartado para atender las peticiones del representante del Poder Ejecutivo, entre ellos la solicitud de “autorización para contratar” deuda pública por 2 mil millones de pesos.

La petición admitida cita que la contratación del financiamiento “resulta el remanente no contratado de un monto de 5 mil millones de pesos, aprobado con el Paquete Económico 2021”. No es nueva deuda, se pide lo que no se usó en este año fiscal.

Aún así no se debe soslayar que la deuda pública tiene doble trampa y el tiempo pasa de manera ineluctable. Aunque con ello se desea mantener a la entidad en un sitio economicamente competitivo, con creación de empleos y desarrollo regional, a partir de inversión en infraestructura educativa, carretera, de movilidad y social; y el fortalecimiento del sistema de salud y la seguridad pública.

3.-Calidad hotelera en la capital

Alejandro Navarro Saldaña

El que la ciudad de Guanajuato siga siendo uno de los puntos más seguros del estado, además de que se ha convertido en un destino de interés para empresarios que viene a negocios a León o extranjeros a quienes llama la atención por su arquitectura y atractivos como sus festivales de verano, muertos y Cervantino, han permitido que firmas de clase Excélsior en materia hotelera ya piensen en invertir en Cuévano.

Ayer, esto tomó visos de realidad al anunciarse que el hotel Quinta Real se establecerá en Guanajuato Capital por parte del alcalde Alejandro Navarro Saldaña y José Manuel Hernández Salazar, CEO del Grupo Camino Real. La inversión será por 378 millones de pesos, entre el centro de hospedaje, un estacionamiento y hasta un fraccionamiento para 24 viviendas. Su construcción arrojará, de entrada, 500 empleos directos.

Se sabe que está también por anunciar su inversión en la ciudad la cadena Rosewood, con un hotel de lujo. Con ello Guanajuato podrá ofrecerse como destino de gran turismo, lo no logrado hasta ahora, obligando al sector a mejorar sus servicios, si quieren un pedazo de pastel. Claro para eso, se requiere un cambio de paradigmas sobre cómo debe desarrollarse el municipio de cara al futuro.

De la Valija.- Cascabel rojo marrón

Con una sugerencia pragmática cargada de experiencia y colmillo, el alcalde electo de Silao, Carlos García Villaseñor, invitó al saliente José Antonio Trejo Valdepeña, por irse el 9 de octubre, dedique las últimas semanas que faltan a fin de cerrar la administración municipal. Para él no es tiempo para concretar proyectos de gran magnitud, como el remplazo de luminarias, básicamente en la zona urbana, cuyo fallo de asignación a una empresa se “emitirá” este 7 de septiembre.

El exalcalde del municipio, panista en el trienio 2000-2003 y hoy de Morena, García Villaseñor -sin pretenderlo- se podría glosar que le “puso cascabel al gato”, porque en la mayoría de los 46 municipios de Guanajuato, el tema de las asignaciones para obras que se dejarán de herencia es la comidilla, desde León hasta Celaya pasando por Irapuato y Salamanca. Las decisiones de último momento y, por lo tanto, las jugosas liquidaciones incluido esos bancos de obras públicas que buscan cargarle -compromisos- al que sigue. En Silao, el futuro alcalde que ofrecerá ruedas de prensa cada jueves, adelanta que revisará dos veces las cuentas que le dejen.

Daniel Alberto Díaz Martínez

Para ese gran reto que representa el “retorno sempiterno a las clases presenciales”, se requería un compromiso entre tres partes: las secretarìas de Salud y Educación, asì como los padres de familia, con semáforo epidemiológico en color verde. Sin embargo, se hicieron los ajustes, y se inició el ciclo escolar con la intención de que las partes cumplirían, porque el proyecto representa una esperanza para la sociedad pero con muchos riesgos. Razón para que salud estatal ejerza una vigilancia estricta del proceso. Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, convertido en una de las figuras de la política con varios méritos, incluso candidateado entre el panismo, quien se ha autocosificado como un “apasionado de la salud”, tiene en sus manos atender a los guanajuatenses durante este difícil trance que está revelando fallas en un marco de 17 mil contagios de coronavirus acumulados en agosto y el pico de 40 decesos ayer; exigen “atención de emergencia”.

Sabe Dìaz Martìnez el tamaño del problema, en especial cuando la carga se repartió entre los alumnos de prescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional. No debe ni puede esperar más tiempo, antes de hacer el llamado a la población y ofrecer información suficiente del conflicto a fin de evitar que las vocerías recreen infodemia. Al dìa de hoy se sabe que hay estudiantes posiblemente enfermos y se analiza la eventualidad de futuros contagios. La pasión debe mostrarse.