Continuará Paniagua haciendo labores de campaña

De acuerdo con las encuestas realizadas por diversos medios, la candidata a la alcaldía de Celaya del PAN se posiciona en primer lugar, pero ella continuará haciendo su proceso de campaña visitando domicilios

Luz Zárate

Celaya.- Aun cuando las encuestas perfilan a Elvira Paniagua, candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, como la ganadora de la próxima contienda electoral, ella seguirá tocando puertas hasta el próximo miércoles que es el plazo límite para realizar actividades proselitistas. De sus contrincantes dijo que no cree que les alcance el tiempo para que la alcancen.

“Me siento satisfecha con lo que estamos haciendo, pero seguimos trabajando, finalmente los resultados de las encuestas que han sacado de una manera muy profesional claro que me da gusto, y empata con las encuestas que nosotros como equipo tenemos, nos da una idea de cómo está el escenario en este momento, pero los resultados finales los veremos el primero de julio”, señaló la candidata blanquiazul mientras que recorría cada andén del Mercado de Abastos.

Correo publicó una encuesta donde Elvira Paniagua ganaría con un 46 % de las preferencias electorales si hoy fueran las elecciones; le sigue la candidata de Morena Italia Almeida con un 19% y en tercer lugar está la priísta Monserrat Vázquez con 14.1%; mientras que el candidato independiente Javier Mendoza Márquez alcanza el 11.7 de preferencia electoral, de éste último dijo que ve difícil que la alcance.

“Qué bueno que suba pero no me va a alcanzar, yo también subí, pero NO va a suceder que me alcance, subió un poquito, pero está muy debajo del segundo lugar… No hay peor ciego que el que no quiere ver las cosas, si cada quien quiere ver lo que quiere ver, yo voy sobre la realidad, los resultados se dan el primero de julio”, aseguró.

Su cierre de campaña será el próximo domingo en un evento que no será multitudinario, costoso y tampoco traerá a artistas como hizo el PAN en la contienda pasada, cuando para el cierre de campaña de Ramón Lemus se contrató a Los Ángeles Azules.

Elvira Paniagua informó que sólo estará saludando a las personas que estén en el Jardín Principal, agradecerá a los celayenses que la hayan escuchado y sólo se realizará un pequeño mitin.

“Vamos a hacer un cierre trabajando, regularmente en Acción Nacional se acostumbran mucho los mítines, los desfiles grandes, nosotros no, nosotros vamos a estar saludando y agradeciendo a la gente en el Jardín principal, haciendo un pequeño recorrido en el mismo, vamos a dar un mensaje sencillo de agradecimiento a la gente, agradeciendo este acompañamiento y que nos hayan escuchado”, manifestó.

Paniagua explicó que no se hará un magno evento porque las reglas establecidas por las instancias electorales son diferentes, se miden los topes de campaña y no quiere violar ninguna regla.

“Son tiempos diferentes, las reglas han cambiado, los topes de campaña son diferentes, no queremos faltar en nada, hemos sido muy cuidados y transparentes, nosotros si reportamos todo”, señaló.

Y aunque su cierre es el domingo a las 7:00 de la noche en el Jardín Principal seguirá haciendo actividades el lunes, martes y termina el miércoles.

“Me siento contenta, todavía no acabamos, traigo agenda hasta el día 27, me faltaba el Mercado de Abastos y hoy estoy aquí visitándolos. Hasta hoy miércoles me falta visitar cuatro comunidades pero ya visitamos hasta doble vuelta las más grandes: San juan de la Vega, Rincón de Tamayo y San Miguel Octopan”, señaló.

*EZM