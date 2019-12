Continúan las revisiones a motociclistas

Se les revisa que porten sus documentos, tarjeta de circulación del vehículo y licencia, así como la portación del casco

Luz Zárate

Celaya.- Los operativos dirigidos a motociclistas a quienes se les revisa que porten sus documentos –tarjeta de circulación del vehículo y licencia- así como la portación del casco continuarán como una medida de prevención de accidentes.

La directora de Policía Vial y Tránsito, Laura Yadira Cerritos, informó que se realizan diariamente cinco operativos dirigidos a motociclistas y uno el domingo.

En lo que va del año, la Dirección de Tránsito y Policía Vial ha levantado casi 4 mil infracciones como parte del dispositivo de revisión de motos, muchas de ellas porque los conductores no cuentan con casco protector o por falta de documentos.

Las multas por no cumplir con el reglamento van desde los 440 hasta los mil 700 pesos; la mitad de los conductores viaja sin casco y o viajan hasta cuatro personas a bordo, invaden carriles y violan señalamientos de tránsito.

Correo hizo un recorrido por distintas vialidades y de cada diez motociclistas la mitad no portan casco y además no cumplen a cabalidad el Reglamento de Tránsito y Policía Vial.

Las normas que más infringen los conductores de motocicletas son: no portar casco protector; viajan tres o cuatro tripulantes por unidad; invasión de carriles; no respetar los señalamientos de tránsito y en algunos casos hasta hacen acrobacias, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de otros.

