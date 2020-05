Continúan celayenses sin respetar el confinamiento

Luz Zárate

Celaya.- Este viernes fue quincena y nuevamente se presentaron aglutinaciones de ciudadanos al exterior de las instituciones bancarias de la ciudad y en tiendas que ofrecen el servicio financiero como Elektra y Coppel.

Aunque en menor medida que el fin de semana pasado, en que centenas de celayenses salieron a comprar los regalos del Día de las Madres y se notó gran afluencia en el primer cuadro de la ciudad, incluso hubo familias enteras paseando y otros más realizando actividades no esenciales, este viernes sí hubo personas en las calles, pero menos que la semana pasada.

Justifican ciudadanos sus actividades

Correo entrevistó a varias personas para saber el motivo por el que estaban en la calle y casi todos defendieron que sí tienen motivos para salir, sin embargo, casi todos iban acompañados de otra persona.

“Venimos al banco a retirar lo de la quincena, pudo venir una persona, pero venimos mi hermana y yo para hacernos compañía”, dijo Matilde Domínguez.

También había personas formadas afuera de Coppel, quienes aseguraron que acudían a realizar pagos o cobrar envíos, pero casi todas iban igualmente acompañadas.

“Eso del coronavirus no existe, dónde dice que no puedo salir con mi esposo, que no salga quien no quiera, yo vine al banco y no me gusta andar sola”, declaró Rosa Mandujano.

Siguen negocios abiertos

En algunas zonas como el Mercado de Abastos, la calle de Antonio Plaza, el Tianguis de los Lunes y el Barrio de la Resurrección, así como algunos tianguis y en negocios establecidos en colonias y zonas populares, sigue la actividad comercial y pocas personas cumplen con las medidas sanitarias.

El reporte de la Secretaría de Salud del estado de este viernes para la ciudad es de 19 muertes, 74 casos confirmados de los cuales 64 fueron por transmisión comunitaria, 33 casos en investigación y sólo ocho pacientes recuperados. De jueves a viernes reportaron dos muertes y cuatro casos confirmados más.

