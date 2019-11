Continúan buscando nuevo director de policía en Celaya; hay ofertas de otros estados

Elvira Paniagua comunicó que están entrevistando gente “prospectos, para que cubran ese espacio, es una situación que no solamente vive Celaya, sino que vive México”

León.- La alcaldesa de Celaya Elvira Paniagua comunicó que, por ahora no se tiene un perfil seguro para remplazar al ex director de policías José Ramos Ramos, pero por ahora han llegado varios currículums para ocupar el puesto, incluso de otros estados, la confirmación de este perfil se dará a conocer en pocos días.

“Estamos entrevistando gente, prospectos, para que cubran ese espacio, es una situación que no solamente vive Celaya, sino que vive México en su conjunto lamentablemente, no somos isla como estado, no somos isla como municipio”, añadió Paniagua.

Con respecto al cierre carretero que se dio en las fronteras de la capital de la cajeta, informó que fue en el municipio de Juventino Rosas y que no pasó a mayores.

“De manera muy específica no es en Celaya, es en Juventino Rosas, a la altura de dos comunidades importantes, Rincón de Centenos y Pozos, frente a Los Morales. Entiendo que derivado de una serie de cateos por parte del Gobierno del Estado, se ha derivado esta activación por parte de estas comunidades”, dijo.

Por ahora lo que está haciendo el gobierno municipal es trabajar en lo que se va requiriendo, porque no existió un caso mayor que derivara a un problema de violencia o gravedad con los cateos.

