Las medidas que está tomando el banco están perfectas, lo que no se vale es el hecho de que el señor Presidente municipal haya tomado la medida de cerrar bancos y el fin de semana hayan estado repletos los antros y bares, llenos; ahorita es gente adulta mayor que viene a cobrar su pensión y obviamente se cansa pero no puede ser posible que los panteones estuvieran cerrados, que los bancos estén haciendo su chamba y que él no haya hecho su trabajo de cerrar antros. La economía no se basa nada más en bancos y cantinas, también hay solvencia en bancos y mercados,

expresó molesto Alejandro ‘N’, cliente de Banamex.