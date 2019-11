Continúa ‘Monse de Cristal’ llevando un mensaje de esperanza

La joven de solo 17 años nació con osteogenesis, la cual vuelve sus huesos extremadamente sensibles; hoy en día, lleva 6 años compartiendo su experiencia y atrayendo consciencia en torno a la discapacidad

Anna Maciel

Irapuato.- Con su conferencia ‘Sí soy de cristal, pero de cristal templado’ con la que tiene ya seis años recorriendo todos los municipios de Guanajuato, la joven de sólo 17 años, Monserrat Berenice Pérez, mejor conocida como ‘Monse de Cristal’ lleva un mensaje a los jóvenes.

“Es llevar un mensaje de esperanza a todos los que escuchen para recordar que no hay límites y que todo se puede lograr con esperanza, trabajo y constancia, el seis de diciembre cumplo seis años como conferencista y he recorrido todos los municipios del estado. Es muy gratificante ver que mucho jóvenes me dicen que he cambiado su vida, que llega este mensaje en el momento que más lo necesitaban”, comentó.

Ella nació con una enfermedad llamada osteogenesis, que se caracteriza por una extrema sensibilidad en los huesos, provocándole a su corta edad más de 100 fracturas, sin embargo, a pesar de las dificultades desde hace años decidió contar su historia y lograr cambiar consciencias en torno a la discapacidad.

A pesar de que Monse comentó que en el estado se ha tenido un gran avance en temas de inclusión, aún ha sido víctima de la discriminación por personas que no respetan los diferentes tipos de discapacidad, señalando que aún hay detalles de infraestructura, pero sobre todo de respeto en los que se tiene que seguir trabajando en Guanajuato.

