Continúa la pequeña Zoé luchando contra el cáncer, pero no sola

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La pequeña Zoé continúa en su lucha contra el cáncer, pero no lo hace sola, con la campaña ‘Tapitas que salvan vidas’ se han sumado empresas que ayudarán a que pueda seguir con su tratamiento, a través de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) de Guanajuato, Operadora de Molinos Nutroline– Petline y Periódico Correo.

En el ‘Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil’, se inició con la recolección de tapitas de plástico para recaudar fondos para que niños con cáncer puedan continuar con su tratamiento y los gastos que se generan a las familias.

Soledad Ortega mamá de Zoé y representante de AMANC, agradeció a quienes se han sumado a esta causa, lo que dijo, es un proceso difícil y de mucho tiempo, además de recursos que las familias no tienen, “no solo son las quimioterapias que son muy costosas, también son gastos que se generan porque muchas veces tenemos que ir dos o tres veces a las semana al tratamiento, pasajes, comidas, además de que algunos papás o mamás tienen que dejar de trabajar para atender a sus niños”

Detalló que la pequeña Zoé de seis años ha dado muestra de que no se debe perder la fe, ya que los médicos le daban solamente dos semanas de vida y a más de un año de tratamiento sigue en la lucha, y así como lo han hecho alientan a otras familias a no dejarse vencer, por lo que agradeció a las empresas involucradas en esta campaña por fortalecerlos y así poder continuar, “esto que están haciendo de verdad es de muchísima ayuda, AMANC apoya económicamente para los transportes, para los medicamentos que el hospital no tiene, porque el cáncer es una enfermedad muy cara”.

Mencionó que en AMANC los niños muestran fortaleza y enseñanza sin dejar la alegría a pesar de las circunstancias, “algunos pequeños nos han dejado en el camino, pero nos dejan su lucha y perseverancia, por ellos seguimos en la batalla y el cáncer no nos va a ganar”.

Por su parte Directivos de la empresa Nutroline como Edgar Martínez; Héctor Jasso, Gerente de Calidad; y Karla Michelle Rivas, de Gestión de Calidad, destacaron que es una responsabilidad de la empresa el sumarse a las causas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, por lo que no podían quedarse sin apoyar esta causa.

“El Presidente de la empresa Manuel Álvarez y el Director corporativo Miguel Álvarez siempre se han caracterizado por su labor altruista, y es una responsabilidad el seguir trabajando en esta línea”, mencionaron para finalmente alentar a Zoé a seguir adelante.

La recolección de tapitas de plástico estará abierta al público en la empresa Nutroline ubicada en la carretera libre Salamanca-Irapuato Km 101.8.

