Continúa la capital sin adornos navideños

María Espino

Guanajuato.- Faltan 16 días para que se celebre la Navidad y a diferencia de otro años, la capital del estado de Guanajuato no luce adornos navideños ni las tradicionales luces que dan a la ciudad una imagen de alegría y la visten de fiesta para esta época decembrina y fin de año.

Será hasta este martes cuando se reúna el Comité de Adquisiciones con las áreas administrativas correspondientes y con la síndico María Elena Castro Cerrillo para conocer la propuesta de la funcionaria sobre la elección de adornos y entonces determinar lo procedente.

Por fuentes cercanas a Presidencia municipal se supo que, pese a ya contar con el recurso disponible para esta acción, el tema no ha avanzado porque la sindico no ha entregado el proyecto sobre los adornos navideños y sólo esperan que lo presente para determinar si es o no viable, por lo que ya prevén que esta semana tampoco se concrete la compra de los accesorios.

¿Y la pista de hielo?

Aún hay incertidumbre respecto a la pista de hielo, pues según lo ya declarado por la misma María Elena Castro, sólo saben que hay 12 empresarios interesados, pero hasta el momento no se sabe si ya se adjudicó la renta.

Al respecto, la síndico Castro confirmó que el martes se reunirá con el Comité de Adquisiciones y dijo que ahí mismo se licitará la renta de cuatro árboles navideños, que sean de tamaño ‘monumental’.

Además de concretar la compra de luces navideñas y piñatas gigantes, accesorios que se colocarán en distintas calles del Centro Histórico; precisó que la idea es comprar las piñatas con los artesanos que se encuentran en el Mercado Hidalgo.

La funcionaria explicó que la idea es lograr un adorno sencillo y económico pero muy apegado a las tradiciones de la época y que ‘harán lucir bonito el primer cuadro de la ciudad’, pues dijo que la idea es muy parecida a la manera en como adornaron la ciudad de Zacatecas.

Dijo que también están buscando patrocinadores para que apoyen a adornar las calles de extremo a extremo usando luces y piñatas, además de invitar a los empresarios y vecinos para que adornen sus balcones.

