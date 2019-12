Continúa Irapuato con mala calidad en el aire

La polución llegó hasta las 149 partículas de PM10 en la zona sur; El clima, la quema de esquilmo y pirotecnia provocaron la problemática y se emitieron medidas como reducir el uso de vehículo

Nancy Venegas

Irapuato.- Por cuarto día consecutivo Irapuato registró calidad no satisfactoria del aire, la polución llegó hasta las 149 partículas de PM10 en la zona sur. Pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial recomienda evitar actividades al aire libre o reducir el uso de vehículo, entre otras medidas, en la ciudad no se activó un protocolo porque la mala calidad del aire no se generalizó. El clima, la quema de esquilmo y pirotecnia provocaron la problemática.

De acuerdo con los lineamientos ambientales el límite que se considera para una buena calidad del aire son 75 partículas de PM10, este viernes Irapuato casi duplicó el límite.

Atribuyó el fenómeno a las bajas temperaturas que evitan la dispersión del aire no sólo en Irapuato sino en Municipios como Salamanca y Celaya, al aumento de las quemas esquilmo y pirotecnia. El titular local de Medio Ambiente, invitó a la población a reportar cualquier quema.

