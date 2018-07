Continúa en México enorme desigualdad

A pesar de la atracción de distintas inversiones que generan empleo y del crecimiento económico del país, no se han cerrado las brechas sociales, y para Peña Nieto, este es el gran reto mexicano, dijo durante la clausura de la Alianza del Pacífico

Notimex

Puerto Vallarta.- En el panel de la clausura del V Encuentro Empresarial, en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, se dijo que México, al igual que Chile, Colombia y Perú, integrantes de ese mecanismo comercial, es un país que cree en la democracia, en el respeto a las garantías individuales y de los derechos humanos, así como en que la ruta de desarrollo es la economía de mercado.

El reto de México hacia el futuro es lograr una economía creciente, abierta, en expansión, donde haya mayor justicia social y se cierren las brechas de desigualdad, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Indicó que la expansión de las libertades económicas en países que están abiertos al libre comercio, que tienen una gran economía de mercado, debe ir unida a un sentido de responsabilidad social para cerrar las brechas de desigualdad.

A pesar de la atracción de inversiones que generan empleo, todavía persisten “escenarios de enorme desigualdad”, señaló acompañado por sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Martín Alberto Vizcarra, así como del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), Luis Alberto Moreno.

El reto es, dijo, “que la expansión de las libertades económicas que tenemos en nuestros países, en países que están abiertos al libre comercio, que tienen adoptada una economía de mercado”, se mantenga con sentido de responsabilidad social.

Es, “cómo logramos hacer que este modelo económico permita cerrar las brechas de desigualdad, que son la constante en los cuatro países” y en toda la región latinoamericana, que es quizá una de las que más tiene enormes brechas de desigualdad, añadió.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, si bien cada país pone en marcha diversas estrategias que han permitido combatir niveles de pobreza como no había ocurrido antes; “hemos logrado sentar bases para la certidumbre, para atraer inversiones, para generar empleo, también es cierto que todavía persiste lamentablemente escenarios de enorme desigualdad […] El reto es cómo hacemos de este modelo económico de la economía de mercado, de la apertura, de la integración, de seguir elevando la competitividad, una que realmente asegure que todos los sectores de la sociedad no importando donde nazcas, no importando el nivel socio-económico que tengas, no importando el origen étnico que tengas”, subrayó.

Con la presencia de integrantes del equipo de transición del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que una de las principales estrategias de su gobierno fue invertir en infraestructura, lo que permite que las economías puedan insertarse en un mundo de cada vez mayor competencia. Sostuvo que México ha tenido avances significativos “a partir de las políticas que aquí compartí, hace un momento, en donde sí claramente está la Alianza del Pacífico y a la postre, qué tenemos en resultado”.

Peña Nieto destacó que México es un país que ha crecido de manera constante, “y podríamos crecer a mayores tasas, sí, pero el mundo no ha tenido necesariamente este patrón, al contrario, se ha revertido”.

Dijo que la Alianza del Pacífico recoge los esfuerzos que los gobiernos han realizado para llevar bienestar a la región, para enfrentar un escenario volátil, de desconfianza, de aversión al riesgo por parte de los inversionistas, luego de la crisis económica de 2008 y 2009, el objetivo fue recuperar la ruta de crecimiento, lo que para todos los países fue algo complejo.

Las reformas estructurales, destacó Peña Nieto, forman parte de los cuatro ejes fundamentales en el desarrollo del país, por lo que han jugado un papel crucial en dicha tarea. Además de las reformas, la modernización de los marcos regulatorios de libre comercio, así como el impulso a la infraestructura como puertos y carreteras, añadió. También la conformación de Zonas Económicas Especiales han permitido un mayor impulso a la economía mexicana, puntualizó el mandatario.

AL