Continúa el robo y vandalismo de luminarias en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado federal Justino Arriaga Rojas, dijo que la contaminación que emitió la planta catalítica de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, de PEMEX solo evidencia el olvido en el que se encuentran las refinerías de éste país, para las que incluso en este presupuesto de egresos no tienen recursos asignados y adelantó que impulsará un punto de acuerdo para que comparezca el Director General de la petrolera e informe las condiciones reales en las que están operando las refinerías del sistema petrolero del país.

Dijo que este jueves las refinerías de Salamanca y Cadereyta registraron incidentes que no debieran de estar ocurriendo, “vemos que no las están atendiendo, en el caso de Salamanca el presidente Andrés Manuel López Obrador solo viene a tomarse la foto; el presidente no tiene idea del estado en el que están las refinerías, la de Salamanca es una refinería que requiere una fuerte inversión de recursos y hasta ahora en los dos presupuestos que ha presentado el presidente y la Secretaría de Energía, todo está enfocado en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco”.

“Las actualidades refinería, solo es bla, bla, bla; se dice mucho de la modernización, pero en el presupuesto no está reflejado nada, el presidente vino solo a tomarse la foto”, reiteró.

El legislador salmantino integrante de la comisión de energía en el Congreso de la Unión, destacó que este tipo de situaciones son muy preocupantes, Pemex está en una crisis económica, en crisis financiera, prácticamente está en la quiebra; pero más grave que no tengan la producción que se requiere, si no que ahora está afectando la salud de los mexicanos.

“Lo que vivimos ayer es un claro ejemplo de que la RIAMA, no está funcionado como debiera ser; pero más grave que las autoridades administrativas de Pemex no existe, es increíble que ahora con las redes sociales y todos los mecanismos de comunicación que ya existen, no digan nada, no comuniquen nada, parecería que están en una isla, sin relación con la ciudad donde está instalada, reaccionamos solo con lo que Protección Civil de Salamanca” determinó.

“Pero los salmantinos estamos solos, vemos la nube tóxica, cerramos ventanas y puertas, porque es el mecanismo que ya sabemos; tengo entendido que la SMAOT ya puso la denuncia ante la ASEA, y vamos a darle seguimiento. De entrada ingresaremos un punto de acuerdo con el diputado Hernán Salinas para solicitar la comparecencia del Director de Pemex, para que dé la cara, porque si el no da la cara, menos lo harán los gerentes que se tienen en la refinería, pero no hacerlo sería un retroceso en la toma de decisión de la petrolera”.

Finalmente ante esta situación el legislador por el distrito 08 que comprende Salamanca, dijo que ante este tipo de situaciones por contaminación “los salmantinos estamos indefensos ante este tipo de hechos y dijo que como integrante de la comisión de energía estará buscando que para el próximo presupuesto de egresos se incluyan recursos para la RIAMA y las demás refinerías que ya tiene el país”, concluyó.

