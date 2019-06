Continua el misterio del supuesto ‘chupacabras’

Ganaderos desestiman versión de veterinarios de SDAyR sobre la muerte de su ganado, pues aseguran que no están desnutridos; la familia Mendoza denuncia que apoyos para recuperar su patrimonio no llegan

Nayeli García

Irapuato.- La familia Mendoza sigue a la espera de que las autoridades cumplan con los apoyos de gobierno para el patrimonio que perdieron, luego de que de forma misteriosa, 160 borregos y una vaca aparecieron muertos sin ojos y sin vísceras.

Han pasado más de 15 días desde la última visita de los veterinarios de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); Comité de Fomento de Protección Pecuaria; de la Unión Regional Ganadera y de Desarrollo Rural municipal. Quienes revisaron los animales, sin embargo, los apoyos no han llegado.

María de la Luz Mendoza comentó que se les propuso entrar a un programa para hacerse de animales, en donde el 80% de los recursos lo van a poner las autoridades y el 20% los propietarios del ganado, pero hasta la fecha no han concretado nada.

Desde la última revisión que se hizo al ganado, dijo, no se han muerto más animales. Sin embargo, declaro no estar convencida de que la desnutrición mató a sus animales pues sí se les da buena comida y trabajadores testificaron haber visto un animal extraño rondado en los corrales.

“No me gustó la forma de decirlo de ellos, y los borregos no se pueden cortar el cuerpo ellos mismos, cómo se pueden mutilar ellos solos. Un borrego desnutrido no se puede cortar las partes. No nos dan otra explicación, y sólo vinieron para ver que el borrego esté vacunado”, comentó.