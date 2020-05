Continúa aglomeración en bancos aun en semana en que se esperan más contagios

María Espino

Guanajuato. – Pese al llamado de las autoridades de salud Federal y Estatal para que los negocios de actividades no esenciales cierren en los mercados y en el centro histórico de la capital continúan abiertos muchos establecimientos cuya actividad no es de primera necesidad, así como varios comerciantes fijos y semifijos que siguen instalando sus puestos en distintos puntos de la vía pública.

Correo realizó un recorrido por varios espacios desde el Mercado Hidalgo, avenida Juárez, plaza de la Paz, calle Sopeña, cale Alonso, Campanero, calle Sangre de Cristo y Embajadoras en los que se observó desde pequeños puestos de venta de dulces, ropa, libros, flores, zapatos, teléfonos, revistas, boleros, cobijas y rebosos, entre otros que son de alimentos.

Alcalde pone mal ejemplo no respeta sana distancia

Locatario del mercado de Embajadoras se quejaron de que Alejandro Navarro Saldaña, Presidente municipal, no respeta las medidas de sanidad y él mismo rompe la sana distancia pues aseveraron que durante su vista que realizó este martes a este lugar a donde llegó acompañado de varios de sus directores y un grupo de reporteros se amontonaron a comer nieve en uno de los negocios que ahí se encuentran dando muy mal ejemplo de lo que anda promoviendo.

Cristina Rodríguez, vendedora de ropa, dijo: “El día de hoy se apareció aquí a Embajadoras, con nosotros no se acercó pero con algunos puestos si a decirles imagino de lo que se está llevando acabo ahorita, pero pues se supone que él es el alcalde y debe dar el ejemplo cómo es posible que se vaya al jardín con todos los que venía y se sentaron ahí en el jardín a comer su nieve (…) no sé ni a que vino”.

Rodríguez reclamó que sea el mismo alcalde quien rompa las indicaciones de prohibición que le san dado pues señaló que han acordonado bancas y jardines para que la gente no se siente ahí, pero el alcalde si lo hizo si la menor precaución.

“Eran como unas diez personas por que eran reporteros y los que trabaja con él, yo lo buscaba porque según estaba dando unas indicaciones, pero se me desapareció y ya cuando lo vi estaba muy sentado en el jardín comiéndose su nieve (…) se supone que no debes ni sentarse en el jardín, se supone que las bancas las clausuraron y se supone que pusieron cinta amarilla para que la gente no se siente, que no entré al jardín y ellos sí pudieron sentarse ahí, pues no”.

Leonor N, una de las comerciantes que se instalan afuera del Mercado Hidalgo comentó que nadie les ha pedido que se retiren temporalmente e incluso aseguró que este martes el alcalde en compañía de los directores de Fiscalización, Protección Civil, Transito y de policía preventiva recorrieron el mercado Hidalgo y varios negocios de la Avenida Juárez pero nada más saludando y pidiendo que se pongan un cubre bocas pero nadie les informo que deberían implementar alguna medida extra o dejar de salir.

Por ello la señora Leonor aseveró no les hicieron ninguna indicación de que ya no salgan a vender por lo que aseguró que mientras no los obliguen ella seguirá poniendo su puesto, pues además indicó que en los casi dos meses que lleva el asunto de la pandemia ella no ha dejado de trabajar y así piensa seguir pues espera que la crisis pronto pase.

