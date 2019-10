Contendrá La Casa Guerrero la esencia auténtica del estado invitado

Ubicada en la plaza del Baratillo a un costado de la secretaria del migrante; se puede encontrar un sinfín de productos desde café, plata, mezcal o alguna pieza de arte o artesanía

Guanajuato.- Oficialmente está abierta La Casa Guerrero, con un sinfín de muestras gastronómicas, artesanales y textiles representativas de todo el estado invitado de honor del 47 Festival Internacional Cervantino, ubicada en la plaza del Baratillo a un costado de la secretaria del migrante.

Conformada por varias salas en las que se pondrán amates y huipiles de Xochistlahuaca, café y mezcal originarios de este estado listos para su exportación, plata tradicional y contemporánea de Taxco, cajas de Olinala y placas de Temalacatzingo, Alfarería de San Agustín Guapa y un sinfín de artesanías de diferentes puntos de Guerrero.

Pinturas de artistas guerrerenses como Maestro Casiano García y la maestra Julia López, ambos Artistas originarios de Guerrero, los cuales presentan una colección de pinturas en esta edición numero 47 de Festival Cervantino. Todos los productos exhibidos en el lugar están a la venta y los beneficiarios de esto son directamente los artesanos y artistas que crearon las piezas.

Mariana Aymerich Ordoñez directora del FIC, menciona que casa Guerrero es el lugar perfecto para encontrar la esencia del estado invitado y muestre un poco de lo rico que es Guerrero en cuestión de artesanías y cultura en general.

Referente a los comentarios que se han hecho de la falta de espíritu cervantino, Mariana Aymerich menciona que este año se busco no ensuciar las calles, por lo que no se ven tantos banderines y publicidad en las calles, pues el FIC es una fiesta que es por todos conocida y no es necesario todo lo mencionado, muestra de que el festival tiene una gran audiencia este año ya que fueron las más de 4 mil personas que se dieron cita en la explanada de la Alhóndiga en la noche de la inauguración.

