Contemplan comercios cerrar por la contingencia

Luz Zárate

Celaya.- El cierre vehicular y la clausura de espacios públicos como el Jardín principal, la Calzada, la Alameda y algunas bancas del primer cuadro de la ciudad, está originando que los negocios del centro cierren más temprano; mientras que los comerciantes ambulantes, fijos y semi fijos dijeron que analizan quitarse definitivamente en lo que resta de la contingencia, pues por la tarde ya no hay gente en la calle.

“A partir de las siete ya no hay gente; vendemos tacos y lo fuerte para nosotros es en la noche, pero con el cierre de todo, pues nos está ‘dando en la torre’; ya analizamos cerrar y ya no venir, no queremos, pero está muerto, no hay gente, gastamos más en instalarnos que lo que estamos ganando. Sí es algo desesperante porque, ¿de qué van a subsistir las familias que dependemos de este negocio’”, dijo Alfredo, encargado de una taquería en la Calzada.

Hace falta la gente

Muchos comerciantes aseguran que no aguantarán sus bolsillos y menos soportarán sus familias sin comer.

“Ya cerraron todo y entendemos pues que es por la salud de la gente, pero nosotros que vivimos al día, ¿qué hacemos? La autoridad no nos obligó a cerrar pero la falta de gente pues sí, nuestra venta es en la noche”, platicó Rocío, vendedora de atole y buñuelos.

Como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19 fue cerrado el paso vial en el centro histórico todo el fin de semana de las 19:00 a las 24:00 horas (medianoche) de los días viernes, sábado y domingo; durante el tiempo que permanezca restringido el paso, las rutas de transporte público que circulan por esta zona modificarán su trayecto, pero no las paradas oficiales.