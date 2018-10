Contempla tránsito aplicar normativa incluso a los ciclistas

La dirección aseguró que las sanciones ya existen, pero al nunca aplicarse, no eran respetadas; de no acatar las reglas les será retirada su bicicleta y tendrán que pagar una multa de entre 88 a 264 pesos

Jazmín Castro

León.- El próximo año, los ciclistas que no cumplan con el reglamento de la Dirección General de Tránsito municipal, les será retirada su bicicleta y tendrán que pagar una multa de entre 88 a 264 pesos.

El nuevo reglamento estipula en el artículo 98, que se prohíbe a los ciclistas usar audífonos; asimismo el agarrarse de los autos para no pedalear, lo que implicaría una multa de uno a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Mientras tanto, el director de Tránsito, José Guadalupe Alcalá, señaló que estos artículos ya se encontraban dentro del reglamento actual, sin embargo no se aplicaba pero ahora sí lo harán.

Agregó que su no ejecución, el 95% de los ciclistas no respeta el reglamento.

“Nos hemos cansado de concientizar al ciclista pero como saben que no lo sancionábamos, no nos hacían caso; por pasarse el alto, andar en sentido contrario, andar por la banqueta, y los ciclistas ya no estaban respetando el reglamento”, externó.

En el reglamento vigente, se estipula en el Artículo 9, fracción II, ‘circular en el sentido de la vía’, y en el Artículo 10.- apartado V, donde se indica ‘asirse o sujetarse a otros vehículos en movimiento’, donde marcaba un salario mínimo, pero el funcionario reconoció que no se aplican las sanciones.

Sin luz en las placas

Otra de las sanciones que marca el reglamento nuevo es no portar luz en la parte trasera para iluminar las placas, aunque reconoció que algunos autos no portan esta adaptación, señaló que se aplicará el reglamento de acuerdo a criterios del elemento.

“Son vehículos que desde fábrica no traen luz, no podemos proceder porque en aquellos tiempos no era obligatorio, es como los vehículos de vidrios polarizados que vienen de fábrica y no por eso los vamos a estar multando”, comentó.

Para quienes sean multados por este motivo, podrán apelar las multas si la unidad no cuenta con tal adaptación.

Iniciarán capacitación

Dijo están en proceso de que inicie la capacitación de los agentes de Tránsito en el nuevo reglamento que se aplicará en el 2019.

Explicó que será en la Academia Metropolitana de León donde los 630 agentes serán capacitados, mientras tanto, son 20 comandantes los que se están leyendo los artículos que se sumaron al reglamento.

Mientras tanto el próximo mes realizarán una campaña con multas de cortesía para los ciclistas.

*EZM