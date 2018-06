Contaminan presa de Los Santos con basura

Ante la falta de vigilancia, las personas arrojan sus desechos causando que incluso peces mueran; urge que autoridades saneen la zona

Patricio Serna

Guanajuato.- La presa de Los Santos, emblemático sitio guanajuatense que ha servido por muchos años como sitio turístico de gran importancia, en estos días se ha visto afectada por la gran cantidad de basura que las personas que aquí se reúnen han arrojado sin conciencia del daño que pueden causar.

La belleza de este sitio, el cual ha sido testigo de la historia y el crecimiento de Guanajuato, muestra otra cara, una que ha sido manchada por la falta de cultura ecológica que algunas personas muestran y atentan contra el lugar y su fauna contaminándola gravemente.

Bolsas de papitas, envases de refresco, empaques de alimentos, latas, bolsas con más basura en su interior, cada vez son más notorias en la superficie de la presa, pues cerca de la estructura se pueden ver como pequeñas islas formadas por los desechos flotan libremente.

También, a las orillas, estas pilas de basura cada vez son más notorias, al parecer, esto es a consecuencia de algunos pescadores que se reúnen aquí por las tardes para divertirse, desgraciadamente no llevan su basura con ellos al finalizar sus actividades.

Eduardo Saldívar, capitalino quien por aquí acude a ejercitarse, mencionó que hay ocasiones en que debido a la contaminación, hay peces muertos flotando en la presa o también por que los pescadores los dejan mal heridos con los anzuelos, provocando un olor a mortandad en la zona y alrededores.

Comentó que con poca frecuencia se ve el paso de las autoridades para prevenir que las personas dejen ahí su basura, además, de que muchos de los que ahí la arrojan aprovechan por las noches cuando nadie los ve para así poder realizar la fechoría, por lo que señaló necesario mayor vigilancia a la presa.

…y también olvidan la Plaza de Toros

La Plaza de Toros, atracción que durante su vida útil albergó gran cantidad de eventos de la mayor calidad y siendo además un recinto que se convirtió en parte de la vida cotidiana de los guanajuatenses, hoy se encuentra en total abandono y en un estado deplorable.



Fundada en 1979, la vida útil de la plaza fue poca debido que se construyó sobre una falla geológica la cual ha provocado severos daños en la estructura y que cada vez se sumerja más, aunado a un posible colapso del inmueble.



Por si fuera poco, el recinto ha sido víctima de los grafiteros que han vandalizado la fachada, además del gran contenido de escombros que se han ido apilando alrededor de la plaza resultado de los desechos de construcciones cercanas que finalizan su trayecto a las faldas de la plaza.



Un vecino del lugar, quien no quiso brindar su nombre para evitar problemas, dijo que las personas que viven más cerca de la estructura y algunos comerciantes, no ven mayor inconveniente el dejar la basura también a un costado de la plaza, agregando otra problemática más a la de por sí ya deteriorada plaza.



También indicó que pese a que la plaza ya no funcione, es algo que le da identidad a la zona, es uno de los puntos de referencia para ubicarse, además, el verla ahí, le recuerda las grandes corridas, los grandes conciertos y hasta bailes que en su interior se llevaron a cabo.