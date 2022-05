Contaminación en Presa de la Olla deberá retirarse con las propias manos: DMAOT

La contaminación en Presa de la Olla se ha quedado con sólo una solución posible: limpiarla a mano de basura, yerbas y demás

María Espino

Guanajuato.- Las autoridades de Guanajuato capital deberán recurrir a métodos físicos ante la suciedad y contaminación en Presa de la Olla. Ello luego que la Conagua ya descartó la siembra de carpas y ante ello sólo ven viable retirar la basura y la yerba con la propia mano. Aunque ello, dicen, “sería mucho más tardado”.

En entrevista, Juan Carlos Delgado Zárate , director general de la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato capital reconoció el problema. Y aunque dijo que desde hace 10 meses plantearon una alternativa a Conagua, esta se descartó, sin dar más detalles al respecto.

Lee también: Confirman exceso de bacterias y falta de oxígeno en la Presa de la Olla

“No hemos dado una solución. La parte federal no aceptó los planteamientos que hemos hecho, (porque) son los que tienen el mando sobre el cuerpo de agua. (…) Emitieron un documento diciendo que no se aceptaba, que habría que recurrir a otros medios. (…) Ellos simplemente dicen no se acepta la siembra de carpas, haga favor de plantear algún otro mecanismo”, resaltó.

Ahora, ante la negativa, las opciones que Delgado Zárate vislumbra son físicas. Entre ellas, señaló sacar la basura, yerba y demás suciedad empleando directamente las manos. Pues, explicó, un desazolve implicaría un alto costo y además no aseguraría que solucionara el problema.

Contaminación en Presa de la Olla y su impacto

Foto: María Espino

El titular de la DMAOT recordó que la Presa de la Olla es de jurisdicción federal. Por ello, llamó a la participación de Conagua, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), dirección de Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil y todas las áreas involucradas.

El problema se enfrenta de cara a las próximas Fiestas de San Juan y Presa de la Olla. En ellas se efectúa la apertura de las compuertas del envase y el evento reúne a cientos de capitalinos y turistas.

Lee más: ¡Cómo de película! así la historia del embarcadero de la Presa de la Olla

Sin embargo, ante la falta de posibles y prontas soluciones, posiblemente, dijo, la brisa de la corriente podría salpicar a los espectadores con agua contaminada.

Te puede interesar:

ac