Contagios se elevan 45% el fin de semana en el estado

Óscar Jiménez

Guanajuato. – De viernes a domingo, los casos confirmados de Covid-19 en el estado tuvieron su máximo incremento desde que el virus llegó a la entidad, al elevarse en un 45% en comparación con los 113 casos que había hasta el jueves.

Los números han comenzado una escalada importante, pues apenas el viernes a mediodía se habían confirmado 140 contagios en la entidad, pero para el domingo se habían dado a conocer otros 24 casos, para un total de 164. Es decir, un contagio nuevo cada dos horas.

El panorama encrudece si se toma en consideración que el pasado jueves había 113 infectados, es decir, en cuatro días se vivió una escalada de 51 casos, con un 12.75 de promedio diario.

Dijo el viernes el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, ante el reproche de no acatar el quedarse en casa: “No solo son casos de transmisión comunitaria, sino muchos de ellos son personas que estuvieron circulando, que fueron al mercado, se subieron al transporte público, que visitaron a algún familiar que no se dieron cuenta que estaba enfermo, y que ya no existe una asociación con un caso importado o previamente identificado como confirmado”.

Y es que los casos por transmisión comunitaria también se han elevado de manera importante en la entidad, puesto que el pasado 16 de abril existían solamente 15 contagios contabilizados en este rubro, mientras que ayer, la cifra aumentó hasta 48, es decir, con un incremento superior al 300 por ciento en solamente cuatro días.

En una quincena diez muertes

Las muertes por COVID-19 en Guanajuato, también conforman un aumento importante las últimas dos semanas.

Hasta el pasado 6 de abril se anunciaron las dos primeras muertes por la enfermedad en Guanajuato, y hasta ayer, 19 de abril, la cantidad ya había subido a 10 defunciones.

Sin embargo, es importante considerar que desde el pasado 16 de abril, también previo al fin de semana, la cantidad de fallecimientos no ha detenido su incremento; el jueves había 7 muertes, y se fueron confirmando una más por día hasta llegar a las 10 la tarde de ayer.

G.R