Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese al aumento de casos de viruela de mono y los contagios de Covid que se siguen presentado, el secretario de Salud de Estado, Daniel Díaz, no se ha querido reunir con diputados locales para dar a conocer cuáles serán las medidas de prevención que se tomarán de frente a festivales importantes como el Festival Internacional Cervantino. Tampoco de las festividades relativas al Día de Muertos. Así lo reveló la presidenta de la Comisión de Salud, Irma Leticia González Sánchez.

Dijo que a esto se suma la negativa de la mayoría del PAN en dicha comisión para evitar que, de manera formal, Daniel Díaz comparezca ante los legisladores.

“Yo ya lo he llamado (a Daniel Díaz). Yo les puedo enseñar mi WhatsApp y tengo constantes mensajes que le he enviado que es urgente que nos reunamos. Le pido yo que sea en el Congreso, no sé porque no quiere que sea aquí, no es una comparecencia. Es una plática para ver qué medidas, qué adelantos hay, qué prevenciones, qué protocolos, dado todas estas festividades, pero nada más me dice que sí, pero no me dice cuándo y no me da la cita, así que no se cuenta”, dijo en entrevista.

Urgen acciones preventivas

La legisladora de Morena, insistió en que es primordial que se establezcan y den a conocer las acciones preventivas de cara a festivales que se realizan de manera masiva.

“Ya vivimos el tiempo de la pandemia. Ya nos agarró mal parados, ya perdimos muchas vidas. Ahora estamos enfrentándonos a este tipo de contagios que todavía desconocemos cuál es su evolución. Yo estoy segura de que deben tomarse medidas preventivas, debe anunciarse a la población qué medidas tomar y deben de hacer un diagnóstico de cuáles serían los riesgos que se pudieran llevar a cabo por el caso de que hubieran tantas aglomeraciones y que no tuvieran esos protocolos de prevención y atención”.

