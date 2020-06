Contagios en estado vuelven a subir luego de momentáneo descenso

Staff Correo

Estado.- Guanajuato ocupa el tercer lugar de casos activos a nivel nacional por COVID-19, advirtió el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, esta mañana en la sesión de la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud 2020.

El funcionario advirtió que las personas que se están infectando hoy van a tener síntomas la primera semana de julio, el cual vaticinó que será un mes particularmente complicado.

“Tenemos muchos casos, pero una tasa de letalidad de la mitad del resto del país, estamos revisando el protocolo de atención desde el diagnóstico, tratamiento y soporte a la familia”, detalló.

Resaltó la importancia para que los municipios se sumen a la identificación oportuna de casos en empresas, pues tener un brote en una empresa hará que haya muchos más.

“Comprendemos el liderazgo y trabajo tan relevante de los municipios y pedirles su ayuda para limitar la movilidad y actividades no esenciales y no porque sean menos importantes porque estamos muy conscientes del impacto económico para las familias. Hoy los alcaldes conocen mejor sus ciudades, seguimos insistiendo, no solo es repetir datos sino ver cómo poderlos colaborar y cortar la cadena de transición”.

Eso se refleja en un incremento de casos a la movilidad, pues hay adultos mayores en las calles, lugares cerrados poco ventilados, que propicia una gran cantidad de pacientes asintomáticos que tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, por eso pide no bajar la guardia en las medidas de higiene.

Guanajuato está más rojo que nunca y es algo que se debe de tener en cuenta, pese a la conciencia de reactivar ciertas actividades económicas, no se debe bajar la guardia en prevención, y quedarse en casa si no hay una razón para salir, informó por su parte la Directora Estatal de Epidemiología, Fátima Melchor Márquez.

“La curva epidemiológica empezó a despegar y se está aún por alcanzar el pico de la epidemia en Guanajuato, por ello no se debe bajar la guardia, sin embargo, por incidencia de casos León tiene más de cien casos por cada 100 mil habitantes, y el corredor industrial”.

Durante la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud, el 63 % de los municipios ya cuentan con planes de trabajo para acreditar planes de trabajo para ser un Municipio Saludable, existen 52 % de los municipios con seguimiento para Promotores por la Salud.

La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua hizo un llamado a los alcaldes del resto de las localidades a sumar esfuerzos ahora que el pico de la epidemia en Guanajuato, aún está por dispararse.

Suman 35 mujeres embarazadas infectadas por Covid y 5 mujeres que acaban de tener a su bebé, dos de ellas adolescentes, afortunadamente no se han registrado defunciones maternas por COVID, sin embargo, no hay que confiarse, incluidos personas con enfermedades crónico degenerativas.

Por municipios de residencia León ocupa primer lugar Celaya, Irapuato, Salamanca en sí el corredor industrial, con un total de 410 defunciones en el Estado, el 65 % de estas defunciones son hombres sobre todo entre los 60 y 69 años de edad, en su mayoría con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, crónica, e inmunosupresión.

