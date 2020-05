Contagio en PC de Juventino Rosas no dejó otros casos

Cecilia Cornejo

Juventino Rosas.- Pese a que se diera a conocer que un elemento de Protección Civil (PC) diera positivo a Covid-19 el titular del área Noé Montoya Pizano señaló que el paciente se encuentra aislado desde hace más de veinte días por lo que no hay peligro de algún otro contagio en la corporación.

El director de PC señaló que desde que el empleado, de quien se omitió su nombre, salió positivo pero asintomático, se implementaron los protocolos de seguridad sanitaria al circulo de personas cercanas al paciente así como al personal de PC que es integrando por 14 personas.

Montoya Pizano, explicó que debido al tiempo en que fue detectado como un caso positivo de Covid-19, ya se hubiera registrado algún otro contagio, por lo que no hay riesgo, sin embargo resaltó que las medidas sanitarias continúan para evitar más contagios no solo en la corporación si no en la ciudadanía en general.

Asimismo reiteró que el paciente continúa en aislamiento total pero se encuentra estable.

Por otra parte comentó que las visitas de seguridad que se han estado realizado a los negocios no esenciales continuarán con normalidad.

Es de mencionar que actualmente en la cabecera se han registrado 32 casos confirmados por transmisión comunitaria, 18 en investigación y 4 defunciones.

