Consumo ilegal evita a homicidios bajar: SSC

Nayeli García

Irapuato.- Conseguir vacunas es un verdadero viacrucis en Irapuato. Así lo vive Noemí, una joven madre soltera que ha buscado en todos los hospitales de la ciudad la vacuna de rotavirus y la de recién nacido para su pequeña que ya tiene seis meses y no la ha conseguido.

Noemí comentó que ha acudido a Celaya, Salamanca a León y en Irapuato a preguntar por la vacuna pero le dicen en el Sistema de Salud del estado que no la tienen, por lo que decidió acudir al Seguro Social.

“El presidente (de la República) había dicho que fueras derechohabiente o no tenían que atender en el Seguro Social, pero no me dicen que no”, denunció Noemí, quien compartió que en su búsqueda por la vacuna llamó al Seguro Social y le dijeron que sí tenían el medicamento.

Sin embargo, cuando llegó a la Clínica 57, se encontró con la negativa por parte del personal para recibir y atender a su pequeña, pues le señalaron que al no ser derechohabiente no podía ser atendida y tenía que esperar a la campañas de vacunación, a ver si ahí la ponían.

“Soy madre soltera y como está la situación del país que todo se paró, no he podido conseguir trabajo en un lugar donde me den Seguro como tal. Yo marqué y me dijeron que sí la tenían y se supone que en las clínicas del Seguro ya se podía recibir a todas las personas fueran o no derechohabientes”, señaló.

Y es que aunque en el Seguro Social se niegan a colocar vacunas a las personas que no son derechohabientes, sí canalizan a sus afiliados a las clínicas estatales para recibir sus vacunas, pues desde hace al menos cinco semanas que no tuvieron la vacuna Tdpa para mujeres embarazadas, por lo que tenían que acudir a los centros de salud del estado para conseguir el reactivo y no dejar pasar más tiempo.

Noemí compartió que en una clínica particular le venden la vacuna a mil 500 pesos, dinero que no tiene y más porque son tres aplicaciones y mientras sigue su búsqueda de la vacuna, su pequeña sigue creciendo sin sus vacunas y tiene preocupación de que se le pase el tiempo límite para su aplicación y no quede protegida.