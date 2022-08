El secretario de salud dijo que los padres de familia deben ser el primer tope para evitar el consumo de cristal en los jóvenes de Guanajuato

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, sostuvo que son los padres de familia quienes deben ser la primera barrera para evitar que niñas, niños y adolescentes comiencen a consumir drogas como el cristal.

Lo anterior, luego de que el Informe anual sobre adicciones 2020 elaborado por la Secretaría de Salud federal revelara que 6 de cada 10 jóvenes que llegan a un centro de rehabilitación en Guanajuato es por el consumo de cristal. Con lo que se sitúa como el quinto estado donde más personas fueron atendidas por esta adicción.

Consumo de cristal en jóvenes Guanajuato Foto: especial

Accesibilidad favorece el consumo de cristal en jóvenes

Daniel Díaz lamentó que el cristal en particular sea una droga de fácil acceso porque se pueden conseguir dosis a partir de los 30 pesos.

Por ello, puntualizó que los papás deben fungir como el primer factor protector para que los hijos no caigan en alguna adicción.

“Es muy fácil conseguir cristal, por eso tenemos que enfatizar muchísimo en la prevención, y aunque me digan que queremos endosar la responsabilidad de prevenir las adicciones a los padres de familia. En primera instancia sí es la familia el mejor lugar para proteger y evitar que los niños y adultos consuman algún tipo de sustancia adictiva como el cristal”, dijo el secretario.

Consumo de cristal en jóvenes Guanajuato Foto: especial

Díaz Martínez subrayó que la estrategia Planet Youth busca precisamente generar más barreras de protección para inhibir el consumo de drogas. Aunque indicó que sus resultados no alcanzarán a verse en este sexenio, sino hasta dentro de 5 años. Cuando se haga la primera evaluación de su impacto.

Además, resaltó que es un modelo que no funcionará si la sociedad no se involucra en él o los municipios no le dan la continuidad que requiere.

MJSP