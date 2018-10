Consulta por NAIM polariza opiniones

Mientras que los representantes de Morena defendieron la legitimidad del ejercicio ideado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, minimizaron los cuestionamientos y lo sustentaron en el derecho de la gente a participar

Guanajuato.- Ayer dio inicio la consulta nacional ciudadana para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En el primer día, transcurrió sin mayores contratiempos la jornada, aunque sí generó opiniones encontradas entre la ciudadanía guanajuatense.

En Guanajuato se instalaron 44 casillas de votación en 19 municipios de los 46 municipios, y a decir de Mauricio Hernández Núñez, próximo coordinador del gobierno federal en Guanajuato, sólo se detectaron un atraso menor en la apertura de dos módulos en León; una en El Coecillo y la otra en Plaza Mayor.

En la casilla ubicada a un costado de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, desde muy temprano personas que caminaban por la zona y en su mayoría estudiantes, decidieron emitir su voto. Algunos ciudadanos entrevistados afirmaron que aunque su opinión puede ser a favor o en contra de la construcción del NAIM, lo importante es participar en estos ejercicios.

Ana María Ochoa de 70 años de edad, manifestó que decidió participar porque “es la primera vez que nos preguntan qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, es de gran importancia, es muy importante (…) se tienen que replicar estas actividades para que sea realmente una democracia”.

Aunque se manifestó a favor de la construcción del NAIM, la ciudadana Dolores Estrada dijo que llevar a cabo una consulta nacional “es una vacilada” porque nunca hacen caso. “Me parece mal (la consulta), yo participo, pero esto me parece una reverenda vacilada, pero quiero participar para ver si así sacamos unos votos a favor de que se haga”.

En San Francisco del Rincón, Antonio, de 35 años, dijo que en la consulta de este tipo de temas, sólo deben tomarse en cuenta “a gente experta, porque el pueblo no sabe o no tiene conocimiento amplio para opinar”.

En Celaya, también hubo opiniones diversas, “yo digo que está bien que nos pregunten porque anteriormente nunca se había hecho” dijo María Mercedes Torres . Pero Fernando Hernández difirió: “este ejercicio deja mucho que desear, no sabía que había una consulta aquí, venía a la presidencia, pero quise participar”.

Por otro lado un ciudadano que no quiso dar su nombre y que voto a favor de que la construcción de aeropuerto sigua marchando, consideró que “es una burla total que el módulo esté instalado aquí, que no se esté señalizado ni se difunde, y claro que esa urna se le puede perder a cualquiera, y cualquiera le puede meter los votos que quiera”.

En León, los participantes declararon sentirse incluidos por gobierno federal para la toma de decisiones. “Es la primera vez que un gobierno se interesa por la opinión de la gente, al principio se me hizo innecesario la opinión, pero conforme fue avanzando el tiempo y veo que si queremos un cambio nos tenemos que inmiscuir todos”, expresó Francisco Rodríguez .

Lo anterior, luego de a que a través de las redes sociales trascendió que las boletas no cuentan con folios, carecen de un listado nominal y que la tina se borra fácilmente, además de que supuestamente se puede votar más de una ocasión.

El Morenista garantizó que esta votación hará saber el sentir de la sociedad y que no hay manera de que se atente contra dicha causa, es decir, de que se manipule los resultados.

León.- Mauricio Hernández Núñez , próximo coordinador del gobierno federal en Guanajuato, defendió la consulta ciudadana que Morena emprendió este jueves por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al destacar que esta consulta es emanada de un movimiento ciudadano que no está prohibido por la constitución.

“Que Dios nos agarre confesados”

Tarandacuao.- El obispo de la diócesis de Morelia, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, dijo que aún no se sabe cómo actuará el nuevo gobierno federal y señaló que Andrés Manuel López Obrador, deberá cumplir sus promesas para no desencantar a la gente.

“Estamos con la esperanza de que cumpla porque no sería la cuarta transformación sino la cuarta desilusión de México”, dijo ayer en su visita al municipio de Tarandacuao.

Sobre la consulta nacional para decidir sobre el aeropuerto, consideró que “el problema no es que encuesten, sino que realmente respeten lo que la gente opina en las encuestas o consultas”.

Señaló además que este tipo de ejercicios “dicen solamente cuánta gente piensa de un modo y cuántos de otra, pero no se forma un criterio de verdad, porque quienes debe opinar son los peritos, gente especialista”.

“No sabemos unas y otras razones, es un error de conveniencia de que me gusta o no; quién conoce, nosotros del pueblo, si ahí está bien o no tener el aeropuerto”, cuestionó.

“En este ejercicio de la consulta sólo van a saber la votación del uno por ciento de la población qué valor tiene una consulta así… Que Dios nos agarre confesados”, concluyó.